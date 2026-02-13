VeSync、「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて、「カテゴリー賞」を受賞

VeSync Co., Ltd

アメリカ発の小型家電メーカーVeSync（ウィーシンク）の日本法人、Vesync Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下VeSync）は、2026年1月15日（木）にアマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」において、「カテゴリー賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。当社が受賞した「カテゴリー賞」は、最優秀賞の4ジャンルを、家電・カメラ・AV機器、食品・飲料・お酒、アパレルなど、より細かく分類した28部門において、特に成功した販売事業者に贈られる賞です。

受賞トロフィー

VeSyncアジア太平洋事業部ディレクター Oscar Meiのコメント：

「この度は、Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025を受賞できましたことを、大変うれしく思っております。VeSyncはこれまで、スマートなテクノロジーを通じて、日々の暮らしを少しでも快適にすることを目指してきました。また、製品だけでなく、購入後も含めた顧客満足度を大切にした取り組みを続けております。これからも、ユーザーの皆さまと共に歩みながら、より良い生活環境と未来を築いてまいります。」

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051)

※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。