中国大人気BL小説『职業替身（職業替身）』日本版コミカライズ決定!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、中国の大人気作家・水千丞原作のBL小説『职業替身（職業替身）』のコミカライズを決定しました。

日本版タイトル『プロの身代わり』として、2026年3月13日（金）よりKADOKAWA公式の漫画サイト「カドコミ」および漫画アプリ「カドコミアプリ」にて連載を開始いたします。

また第1話が、2026年3月13日（金）発売の「月刊コミックジーン 2026年4月号」に表紙＆巻頭カラーで特別掲載予定。2月14日（土）発売の「月刊コミックジーン 2026年3月号」次号予告にて告知を掲載いたします。

【作品紹介】

中国の大人気作家・水千丞によるBL小説『职業替身』。タイで『MY STAND-IN～身替わりの君～』としてドラマ化され（iQIYI制作）、日本でも大好評配信中です。

その圧倒的な世界観と心揺さぶるドラマ性で多くのファンを魅了し、国境を越えて愛されている話題作『职業替身』の日本版コミカライズがこのたび決定！

タイトル『プロの身代わり』として、繊細で美麗な筆致と情感豊かな表現力で読者を虜にする実力派漫画家・七生氏がコミカライズを手がけます。

心震えるストーリーと極上の作画が融合した、日本版『职業替身』にぜひご期待ください！

▼『プロの身代わり』漫画公式X

https://x.com/pro_migawari

▼カドコミ

https://comic-walker.com/

制作協力：角川青羽

【作品あらすじ】

スタントマンとして働きつつ俳優スターを夢見る「清水翔（しみず しょう）」。彼はドキュメンタリー撮影のロケで土砂災害に遭遇し、崖から転落してしまう。目を覚ますと、同じ名前を持つ「清水翔」という別人の体として生まれ変わっていた。

崖から転落してから数年がたっており、困惑しつつも別人の体で生きることを決めた翔。しかし皮肉な運命のめぐりあわせで、自分が転落する前に体の関係を持ち、喧嘩別れした資産家の御曹司、「晏城明修（あんじょう めいしゅう）」と再会する。

そして翔は思い出す。自分を「身代わり」として扱い、死においやった晏城明修との過去を。

――俺はもう二度と、誰の「身代わり」にもならない。

【著者情報】

漫画：七生（ななお）

代表作『あかやあかしやあやかしの』『花ざかり平安料理絵巻 桜花姫のおいしい身の上』『今日、不良を拾う』（すべてKADOKAWA）など。

Xアカウント：https://x.com/nanao_osrs

原作：水千丞（シュイ・チエンチェン）

中国BL文学界の至宝・水千丞。繊細な心理描写と緻密に構築されたストーリー展開で、中国のみならず世界中に熱烈なファンを持つ大人気作家。愛と葛藤、切なさと希望を巧みに織り交ぜた筆致は、多くの読者の心を掴んで離さない。

代表作『职業替身』『针锋对决』などは、圧倒的なドラマ性とキャラクターの深みで高い評価を獲得。いくつもの作品がドラマ化・翻訳され、国境を越えて愛され続けている。

唯一無二の世界観を描き出す、まさに現代中国文学界が誇るストーリーテラー。