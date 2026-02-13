【日本最大級】(株)ブレイズは、介護業界の商談型展示会「東京ケアウィーク’26」に2車種のEVを出展！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2026年2月25日（水）～27日（金）の間、東京ビッグサイトで開催される、介護業界 日本最大級の商談型展示会「東京ケアウィーク’26」に、ブレイズの屋根付き3輪電動バイク「EVデリバリー」および、16歳以上であれば免許不要で乗れる２輪特定原付「スマートEV 特定原付モデル」を出展いたします。

会期中は、西展示棟ブース番号25-22にて、電動モビリティの実機展示をはじめ、介護・福祉現場における活用事例の紹介、導入相談などを実施いたします。

■東京ケアウィークとは？

東京ケアウィークは、介護・高齢者施設向けの設備・サービスに特化した日本最大級の商談型展示会です。

高齢化社会が抱えるさまざまな課題に対処するため、介護用品、設備、リハビリ機器から先端技術、介護レクリエーションなどが一堂に集結します。

介護・福祉現場が直面する“業務効率化”、“人手不足”、“利用者満足度向上”などのテーマに対し、製品比較から導入相談、商談までその場で行える実践型展示会として、毎年多くの業界関係者から注目を集めています。

■ 看護・介護における訪問サービスの“移動課題”を解決する次世代モビリティ

高齢化の進行と訪問看護・介護ニーズの拡大により、現場では「駐車問題」「コスト」「移動効率」が大きな課題となっています。

こうした現場の悩みに応えるため、ブレイズはこれらの課題解決に直結する次世代モビリティを出展いたします。

出展車両１.：EVデリバリー

配食サービスや、訪問看護・介護、備品運搬など短距離かつ高頻度の移動が多い業務に特に適したモビリティです。

さらに 最高速度60km/h（ミニカー登録モデルの場合）、航続距離100kmの性能により、移動範囲が広がり、1日の訪問件数が多い現場でも安心して運用できるため、訪問系サービスの効率化に大きく貢献します。

・コンパクトで、軽自動車では停めにくい場所にも駐車しやすい

・小回り抜群で、狭い路地や施設内の走行に最適

・静音＆ゼロエミッションで利用者に配慮

・積載BOX（オプション）で荷物を多く積め、様々な業務に対応

・ランニングコストはガソリン車の約1/6

出展車両２.：スマートEV 特定原付モデル

16歳以上なら免許不要で運転でき、自転車で訪問業務を行うスタッフの移動負担を軽減する電動バイク。折りたたんで車載できるため、複数スタッフでの訪問時も現地で効率的に別行動ができます。

・1回の充電で約30km走行でき、電気代はわずか約13円と経済的

・電動アシストではなく“フル電動”のため、坂道でも疲れずに走行

・約20kgと軽く、持ち運びやすいコンパクトサイズ

・静音走行で住宅街や早朝・夜間の訪問でも安心

・低速域でも扱いやすく、細かな移動がスムーズ

今回の展示会では、介護・福祉事業者向けの最新活用例も紹介し、現場の導入検討をサポートいたします。

■ 展示会概要

イベント名：東京ケアウィーク’26

会 期：2026年2月25日（水）～27日（金）

時 間：9:30～17:00

会 場：東京ビッグサイト 西展示棟

ブース番号：25-22

来 場 方 法：公式サイトより事前来場登録が必須

公式サイト：https://caretex.jp/

【商品紹介】

事前来場登録はコチラから :https://dxpo.jp/u/tex/tokyo26/user/entry

EV DELIVERY（EVデリバリー）

原付登録モデル・ミニカー登録モデルから用途に合わせた車両を選択できる【３輪タイプの電動バイク】です。

カラー：ホワイト or ブラック（※ご要望により特別カラーも承ります）初心者でも安心

取り回しがしやすい

最大積載量90kg※

重い荷物を運ぶ業者にも◎※ミニカー登録車両の場合

セパレートスイング機構

車体＆荷台の優れた安定性

駐車場も困らない

省スペースに駐車可能

≪特徴≫

・運転席と荷台が分かれるタイプのスイング機構と横揺れ防止のサスペンションでカーブもスムーズに曲がれ、ボックスに入れた荷物も安心して運搬。

・100Ｖの家庭用コンセントから充電ができるため、工事が不要。

・走行時に静かで環境に優しく、深夜や早朝の配達も安心。

・車検、車庫登録が不要のため、低ランニングコストを実現。

・原付登録モデル、ミニカー登録モデルから用途に合わせた車両を選択可能。

EVデリバリー公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evdelivery/

■PRICE

ルーフレスタイプ ：車体価格 \545,000（税込 \599,500）

ルーフ装着タイプ ：車体価格 \588,000（税込 \646,800）

※諸費用は別途必要となります。

SMART EV 特定原付モデル（スマートEV 特定原付モデル）

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」（特定小型原付）に対応する電動バイクです。

カラー：ホワイト、カーキ、ワインレッド、ブラック最短5秒で折りたたみ

車載も可能

家庭用コンセントで充電

3.5時間でフル充電完了し、約30Kmの連続走行

USBポート搭載

スマホの充電や、災害時の電源としても使用可能

セキュリティアラート搭載

車両の異常な振れをアラート音でお知らせ

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル公式サイト：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE：\217,800（税込 \239,580）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売