【NHKカルチャー】SNSで話題の編みもの！懐かしくて新しい「赤いチェックのマフラー」講座が増設です。

株式会社エヌエイチケイ文化センター


SNSで「かわいい！」と話題を集め、柏教室では満席となった「ノスタルジックなかわいい編み物～赤いチェックのマフラー～」。


多くの反響を受け、このたび青山・さいたま・千葉教室での増設開催が決定しました。



講師を務めるのは、ニットデザイナーの遠藤ひろみさんです。


絶版となり、今では手に入れることが難しくなった編み図をもとに、遠藤さんが新たに書き起こした、ここでしか手に入らないオリジナルの編み図を使って制作する特別な講座です。



どこか懐かしい雰囲気を感じさせるあたたかさと、シンプルな中にもさりげないデザインのポイントが光る、とても魅力的な作品。


キットには、発色がよく編みやすい毛糸として定評のあるスキー毛糸「スキーフローレン」を使用します。



講座では、講師が一人ひとりに丁寧に指導しますので、編み物が久しぶりの方や初心者の方でも安心してご参加いただけます。


同じテーブルを囲み、同じ作品を編みながらおしゃべりを楽しむ時間も、この講座ならではの魅力です。



完成したマフラーは、冬の装いのアクセントとしてはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったり。


早く編み上がった方には、おまけの小物づくりもご用意しています。


この機会に、ぜひご参加ください。



ノスタルジックなかわいい編み物～赤いチェックのマフラー～


講師：ニットデザイナー　遠藤 ひろみ



■青山教室


開催日時：2026年3月10日、3月24日、3月31日（火）13:00～15:00　全3回


受講料：会員　13,728円（税込）　一般（入会不要）15,444円（税込）


教材費：2,640円


申し込み・詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327942.html



■さいたま教室


開催日時：2026年3月13日、3月27日、4月10日（金）13:00～15:00　全3回


受講料：会員　13,728円（税込）　一般（入会不要）15,444円（税込）


教材費：2,640円


申し込み・詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327930.html



■千葉教室


開催日時：2026年3月8日、3月22日、4月12日（日）13:00～15:00　全3回


受講料：会員　12,012円（税込）　一般（入会不要）13,728円（税込）


教材費：2,640円


申し込み・詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328181.html



主催：NHK文化センター青山教室


　　　NHK文化センターさいたまアリーナ教室


　　　NHK文化センター千葉教室