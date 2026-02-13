[マリメッコ]スプリング 2026コレクションが登場。-明るい日々にふさわしい軽やかな装い

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、「明るい日々にふさわしい軽やかな装い」がテーマのスプリング 2026コレクションが登場。規則性と遊び心あるバランスを現代的に探究します。全国のマリメッコストア、日本公式オンラインストアにて2月20日(金)より販売いたします。

スプリング 2026コレクションでは、洗練された構成美と遊び心あふれるシルエットを融合。今シーズンは、シルエットを分解的に捉え、プリント作りのアートにおける未知の領域へ踏み込みながら、服を構成する要素とその配置を再解釈します。このアプローチは、ミニマルに洗練されたフォルム、再構築されたトリム、そして削ぎ落とされたディテールとして表現されています。また、プリントとシルエットにおいて、対照的な丈と遊び心のあるシルエットを取り入れています。

本コレクションは、1967年にアンニカ・リマラ(Annika Rimala)がデザインした装飾的なケイダス(Keidas)を、シャツのエレガントなトリムに刺繍レースとして、またパンツやドレス、スカートの主要なモチーフとしても取り入れています。装飾的なケイダスの対比として、ヴォッコ・エスコリン＝ヌルメスニエミ(Vuokko Eskolin-Nurmesniemi)による建築的なストライプ、ヘンニカ(Hennika)がコレクションを彩ります。

Hennika ブラウス \73,700Hennika パンツ \77,000Keidas ジャケット \62,700 Tumma スカート \51,700Unikko ジャケット \62,700 Tumma スカート \56,100Keidas ブラウス \59,400Keidas Marimini \73,700Helvi シャツ \26,400 Keidas スカート \62,700Helvi ワンピース \51,700Unikko プルオーバー \59,400Keidas トップス \51,700

販売開始日

2026年2月20日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。