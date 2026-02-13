14年ぶりのGI開催で熊本競輪場がアツい　オッズパークが来場特典＆ラウンジイベント「オッズパークラウンジ ～火の国NIGHT in 熊本」を開催

オッズ・パーク株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和）は、2026年2月20日（金）～2月23日（月・祝）に熊本競輪場で開催される「第41回読売新聞社杯 全日本選抜競輪GI」に合わせ、来場特典の配布やラウンジ企画を通じて、競輪をもっと楽しめるイベントを実施します。

2月21日（土）～23日（月・祝）の3日間は、熊本競輪場に来場のうえエントリーされた方を対象に、500円分のOPコインをプレゼント。

さらに、2月21日（土）・22日（日）の夜はより競輪を楽しんでいただくためのアクティビティとして熊本市内でラウンジイベント「オッズパークラウンジ ～火の国NIGHT in 熊本」を実施。おいしいドリンクやフードが当たるガラポン抽選会や、ゲストの予想が的中するかを当てるクイズなどを行い、夜まで競輪レースをお楽しみいただけます。ゲストは星野めぐみさん、日野未来さん、石岡真衣さんの3名をお招きします。ぜひこの機会に皆様のご参加をお待ちしております。

※各キャンペーンには、オッズパークの会員登録などの諸条件がございます。詳しくは、当日確認できるエントリーページ及び今後公開予定のキャンペーンページをご確認ください。

■熊本競輪場に行こう！「来場＆エントリーでもれなくOPコイン※1 500円分をGET」

「全日本選抜競輪」の開催に合わせて、熊本競輪場に来場のうえエントリーされた方を対象に、3日間、毎日500円分のOPコインを配布する来場特典イベントを実施します。

- 対象者：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）に熊本競輪場へご来場された方- 2月21日（土）参加方法：オッズパーク特設ブースに設置されたパネルに記載のQRコードからエントリー。- 2月22日（日）参加方法：オッズパーク特設ブース付近にて、オッズパーク公式LINEアカウントを友達登録している方にメッセージを配信。メッセージに表示されたページよりエントリー。（※当日友達登録された方も対象となります）- 2月23日（月・祝）参加方法：熊本競輪場内で配布しているティッシュに記載のQRコードからエントリー。- 特典：OPコイン（各日500円分）

※1 OPコインは「オッズパーク」内でご利用いただける投票専用の電子マネーで、PayPay、メルペイ、各種クレジットカード、インターネットバンキングから購入（チャージ）することができます。

※参加方法は変更となる場合がございます。

※エントリーには、オッズパークへの会員登録が必要です。

熊本競輪場から夜のラウンジへつながる来場者特典も

熊本競輪場内のオッズパーク特設ブースでは、当日夜に開催される「オッズパークラウンジ ～火の国NIGHT in 熊本」で使用できる【ガラポン1回チャレンジ券】をプレゼントします。

本券は、ラウンジ内で実施するガラポン抽選会に1回参加できる特典券です。当たりが出た方には、お好きなドリンク（1杯）またはフード（1品）をその場で進呈します。

※【ガラポン1回チャレンジ券】は当日のみ有効です。

※【ガラポン1回チャレンジ券】のご利用対象は、入店順・先着50名様です。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※詳細は熊本競輪場内のブーススタッフまでお問い合わせください。

■オッズパークラウンジ ～火の国NIGHT in 熊本

「全日本選抜競輪」後も競輪を楽しんでいただくために熊本市電花畑町駅から徒歩3分のスポーツバー「BULLSHOOTER」にて、星野めぐみさん、日野未来さん、石岡真衣さんをゲストに迎えた「オッズパークラウンジ ～火の国NIGHT in 熊本」を開催。GIの熱戦を振り返ったり、伊東温泉競輪FIナイターで開催される10R～12Rを予想したりと、競輪ファン同士の交流を楽しむ場を提供します。

ゲスト

- 開催時間：2026年2月21日（土）、2月22日（日） 17:30～21:30- 開催場所：BULLSHOOTER（ブルシューター）※熊本県熊本市中央区下通1-11-1-1F- 入店方法：オッズパークに会員登録のうえ、参加フォームよりエントリーを完了すること。

星野 めぐみ（ほしの めぐみ）

競輪キャスター・競馬キャスターとして関西を拠点に、テレビ、ラジオ、CM、YouTubeなど全国で活動。トークイベントやイベントにおけるMCや、インタビュー、コラム執筆まで幅広く手がけ、安定感のある進行に定評がある。

日野 未来（ひの みらい）

元グラビアアイドルという異色の経歴を持つ元競輪選手。鋭い仕掛けと粘り強い走りを武器に活躍し、2025年6月に現役を引退。

現在は競輪解説やメディア出演、イベントなどを通じて競輪の魅力を発信し、ファンから高い支持を集めている。ばんえい競馬をこよなく愛し引退後は地方競馬の馬主デビュー。

石岡 真衣（いしおか まい）

ライブアイドルとして活動する中で注目を集め、日テレジェニック2014グランプリを獲得。その後、恵比寿マスカッツに参加。現在はグラビア活動を軸に、競輪やボートレースなど公営競技関連のイベントにも積極的に出演している。

実施企画１.：君の予想にRIDE ON!!

当日は素敵なゲスト3名が登場し、開催中の競輪レース予想を行います。会場の皆様には「ゲストの予想が的中するかどうか」を予想していただき、1問正解するごとにお好きなドリンク（1杯）またはフード（1品）のいずれか1品をプレゼントします！

実施企画２.：ドリンク・フードが当たる！来店特典ガラポンサービス

- 賞品：1問正解につき、ドリンク（1杯）orフード（1品）いずれか1品

来店された方のうち、入店当日に開催される競輪・地方競馬・オートレースの投票券（ワイド・重勝式を除く）を、オッズパークで2,000円以上購入された方を対象に、お好きなドリンク（1杯）またはフード（1品）が当たるガラポン抽選会を実施します。

※ご参加には、投票照会画面のご提示が必要です。

※ドリンク・フードは、指定のメニュー一覧の中からお選びください。

※当日入店中、抽選は1回です。ただし【ガラポン1回チャレンジ券】をご持参の方は、1日当たり最大2回まで抽選に参加可能です。

※景品数には限りがあり、サービス内容が変更となる場合がございます。

■14年ぶりのGI開催、「全日本選抜競輪」

「全日本選抜競輪」は、全国のトップレーサーが集結するGIレースの一つで、競輪ファンから高い注目を集める大会です。2026年は、14年ぶりにGIが熊本競輪場で開催されることから、全国から多くの来場者が訪れることが見込まれています。

■2024年6月のリニューアルで、熊本競輪場は「観る」「くつろぐ」「食べる」を一度に楽しめる場所へ

- 開催日程：2026年2月20日（金）～2月23日（月・祝）- 会場：熊本競輪場- 公式サイト：https://alljapan2026.kumamotokeirin.jp/

熊本競輪場は、2024年6月に施設をリニューアル。かつて「滑走路」との愛称で呼ばれ、日本一長い直線を誇った500mバンクから400mバンクへと生まれ変わりました。新しいバンクは、以前の名残を残す長めの直線と、急なカント角が特徴で、各コーナーの攻略が勝負の決め手となります。

また、快適に競輪を観戦することができるロイヤルシートやグループで競輪を観戦することができるロイヤルボックスなど、冷暖房完備の有料エリアを新設。中でも、熊本県産のい草を使用した畳敷きのグループ席は特におすすめで、1席につき最大3名様までご利用可能な、お子様連れでも利用しやすい席となっています。こうした施設整備の結果、リニューアル後はお子様連れのお客様や、若年層の来場も増えており、レース観戦に加えて、場内での“滞在そのもの”を楽しむ来場者が増加しています。

その他、今年1月には、キッズスペースやこどもプール（夏季限定）も整備しました。さらに、新設した場内駐車場は、来場者の利便性向上に加え、大規模災害の発生時には車中泊避難される方の受け入れ場所として活用できるよう、場内に防災備蓄倉庫も設置しています。「安心できる」といったお客様の声も寄せられており、競輪場として、そして地域コミュニティや防災の拠点としても、たくさんの方に愛される施設になっています。

施設案内：https://www.kumamotokeirin.jp/guidance/facility/

外観グループ席

さらに、観戦の合間には、昨年6月にリニューアルオープンした場内食堂「GO吾食堂」での食事もおすすめ。特に、「バターチキンカレーと地鶏キーマのあいがけ」は、本格的なスパイスの風味と、旨味、食感の異なる2種のカレーが楽しめるおすすめの一品です。競輪ファンなら思わず共感してしまうネーミングがユニークな「ボロ負けセット」は、ご飯・汁物・漬物がセットで200円と、競輪ファンのお財布事情にも優しいメニューとなっています。ぜひご利用ください。

GO吾食堂：https://www.instagram.com/p/DKjnd1gyEm_/

バターチキンカレーと地鶏キーマのあいがけGO吾食堂

オッズ・パークは今後も、全国の競輪場をはじめ各地の公営競技場において、季節感や来場体験を重視した施策を展開し、オンラインとオフラインを連携させた新たな公営競技の楽しみ方を提案してまいります。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

- プレスリリースに掲載されている会社名、サービス名などは各社の登録商標または商標です。- プレスリリースに掲載されている内容、サービス、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。