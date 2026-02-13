データフィード管理ツール「dfplus.io」が求人検索メディア「ギガバイト」に対応

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供する、マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus.io」は、株式会社ガロア（本社：東京都港区、代表取締役社長：浅井 亮祐）が提供する求人検索メディア「ギガバイト」への対応を開始いたしました。

求人検索メディア「ギガバイト」について

求人サイト「ギガバイト」は、1,000万人以上のユーザーに利用される日本最大級のアルバイト求人まとめサイトです。アルバイト求人まとめサイトとして利用者数 No.1を誇り、完全成果報酬型の料金体系により、応募が発生するまで費用をかけずに求人掲載が可能です。さらに、SNS をはじめとしたさまざまな情報連携にも対応しており、効率的に求職者へ求人情報を届けたい企業・人材会社向けの求人媒体として活用されています。



ギガバイト：https://gigabaito.com/

株式会社ガロアについて

株式会社ガロアは「期待を超える。期待に応える。」をミッションに掲げ、HR 領域を中心とした Web サービスを展開しています。求人検索メディア「ギガバイト」の他、大学生協賛プラットフォーム「ガクセイ協賛」や運用型求人広告プラットフォーム「Qope（キューオペ）」を運営しています。



サービス紹介：https://www.galoisjapan.com/service/

求人検索メディア「ギガバイト」への XML フィードの連携が簡単に

「ギガバイト」にフィード連携形式で求人情報を掲載する場合、XML 形式のフィードによる連携が必要となります。



今回の正式対応により、求人を扱う人材会社や広告代理店は、dfplus.io 上の簡単な操作で求人情報を「ギガバイト」に連携することが可能になりました。



dfplus.io のユーザーは、本機能を追加料金なしでご利用いただけます。

無料トライアルのご案内

dfplus.io は何度でもお申込みいただける、無料トライアルプランをご用意しております。本機能もすぐにお試しいただくことが可能ですので、お気軽にお申込みください。

◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」について

無料トライアル申込み :https://dfplus.io/freetrial/

「dfplus.io」はフィードフォースが提供する、様々な商品・商材データをマーケティングでフル活用するための SaaS です。ギガバイトのほか、Indeed、スタンバイ、求人ボックス、Google ショッピング広告、Criteo、Meta Advantage+ カタログ広告(旧称: Facebook ダイナミック広告)、Instagram ショッピング、Pinterest など、商品データを利用する「データフィードマーケティング」のための機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告代理店様、広告主様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

dfplus.io ブログ：https://blog.dfplus.io

【株式会社フィードフォース 会社概要】

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションに B2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。

会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山一丁目 2 番 6 号 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業

Webサイト：https://www.feedforce.jp/