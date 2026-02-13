営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」、「企業サマリ情報生成技術」「企業マッチング技術」の特許を取得

株式会社テイラーワークス

株式会社テイラーワークス（東京都渋谷区、代表取締役CEO:難波弘匡、以下「当社」）は、Web上の膨大な情報から企業の深層情報を自動解析し、ビジネス目的に最適なサービスやパートナーを特定する「企業サマリ情報生成技術」および「企業マッチング技術」に関する特許（特許第7809403号）を取得いたしました。 本技術により、ソリューション営業における「顧客課題の理解」から「具体的な提案」に至るプロセスを飛躍的に効率化し、営業担当者の提案力と生産性を最大化します。

■ 特許の概要

今回取得した特許技術は、AIがWeb上の膨大な情報から企業の深層情報を自動解析し、多角的な企業サマリを瞬時に生成、課題・ニーズに対して解決策を持つ企業・サービスを抽出、提案の自動作成を行うものです。

従来の業種や規模といった表層的な情報に留まらず、企業の「提供サービス・強み・保有技術・経営課題」といった潜在的なニーズや本質的な課題を浮き彫りにし、精度の高い解決策とマッチングの提案を可能にします。これにより、営業担当者は、事前リサーチに要していた膨大な工数から解放され、短時間で顧客を深く理解し、商談の質と量を飛躍的に向上させることが可能になります。

＜特許情報＞

■ 営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」とは

- 特願番号：特許第7809403号- 発明の名称：企業サマリ情報生成装置、企業サマリ情報生成装置及び企業マッチング装置を含むシステム、企業サマリ情報生成方法、並びに、プログラム- 登録日：2026年1月23日

「TAILOR WORKS」は、ソリューション営業に特化した営業・コンサル支援AIです。AIが顧客の潜在ニーズを解析し、最適な紹介先や協業シナリオを瞬時に生成。これまで膨大な工数を要していたリサーチ工程を圧倒的に削減するとともに、担当者による深い顧客理解と提案力の向上を促します。さらに、リサーチから商談までのサイクルを高速化することで、一人ひとりの成長を促し、すべての担当者が「価値ある提案」ができる組織づくりに貢献します。

■ 株式会社テイラーワークスについて

当社は「世界を変えるつながりを創る」をミッションに掲げています。営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」は、独自に構築した顧客データベースとAIアルゴリズムを掛け合わせ、顧客課題の推察から協業アイデアの生成までを自動化することで、担当者の提案力やコンサルティング力を強化。これまでになかった新たなビジネスの連鎖を生み出し、企業の持続的な成長と共創を加速させます。

会社名：株式会社テイラーワークス

代表者：代表取締役CEO 難波 弘匡

設 立：2018年5月

サービスサイト：https://tailorworks.ai

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F