【 2/26 (木) 16:00 】コニカミノルタ出身者が語る 技術シーズ先行からの脱却と顧客ニーズ探索の進め方 無料オンラインセミナーを開催

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『技術シーズ先行からの脱却と顧客ニーズ探索の進め方』をテーマに、PLANTEZA株式会社 代表 川口 学 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 2/26 (木) 16:00 より開催します。

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 75万人超（2025年11月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、PLANTEZA株式会社 代表 川口 学 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル：コニカミノルタ出身者が語る

技術シーズ先行からの脱却と顧客ニーズ探索の進め方

～新規事業の推進・撤退を分ける意思決定に勇気をもつ～

主催：株式会社ビザスク

日時：2月26日（木）16:00～17:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

【登壇者情報】

川口 学 氏

PLANTEZA株式会社

代表

医療機器やロボットなど精密機器開発に携わる一方、技術戦略部にて現場課題起点の新規事業立ち上げを経験。MBA 修了後、都立大博士後期課程に進学し、有機農業の現場に入り込みながら困りごとの構造化と仮説検証を重ね、農業ロボットの研究開発を推進。現在はベンチャー参画と個人開発を通じ、課題探索から実装までの実践知を共有している。

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・ 川口 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

