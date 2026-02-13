【NECとNBC情報システムが語る】点呼不備は厳罰に！？『点呼業務のDXによる運行管理最適化セミナー』を開催（2/26, 3/4, 3/11 Webセミナー）

日本電気株式会社詳細・お申し込みはこちら :https://jpn.nec.com/sme/event/2602_nondrun/index.html

「人がいない」「時間がない」「費用を抑えたい」――

このような理由で、点呼業務の対応にお困りではありませんか。



対面や常駐を前提とした従来の点呼業務は、人手不足やコスト増加により限界を迎えつつある一方、

点呼を含む運行管理業務の不備による行政処分のリスクは、依然として事業者の大きな悩みとなっています。



本セミナーでは、点呼業務を取り巻く最新動向を分かりやすく解説いたします。

また、「点呼業務のDXによる運行管理の最適化」をテーマに、運行管理者の立ち合いが不要な自動点呼の仕組みを簡単かつ低コストで実現する「ノンドラン」についてもご紹介いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://jpn.nec.com/sme/event/2602_nondrun/index.html

開催概要

【日時】2026年2月26日（木）15:00～15:45

2026年3月4日（水）12:00～12:45

2026年3月11日（水）11:00～11:45

※全日程、同一の内容となっております。

【会場】Webセミナー

【主催】NEC BluStellarパートナーセールス統括部

【参加費】無料（事前申込み制）

【お申し込み】https://jpn.nec.com/sme/event/2602_nondrun/index.html