武井咲さんが『unlabel LAB』新セレブリティに就任！新コンセプト「限界追求!*¹」を掲げブランドが進化。ビタミンC誘導体*²配合の美容液「V エッセンスN*³」など主力製品を3年ぶりに大幅刷新

JPSLAB株式会社

JPSLAB株式会社（東京都港区、取締役社長：永井 博）の、主力ブランド「unlabel LAB」が、新コンセプト”限界追求！*¹”および新セレブリティとともに展開ラインナップを大幅に刷新。超高圧*⁶浸透*⁷テクノロジーを軸とした、人気の美容液およびクレンジング・洗顔、ボディケアラインがさらに進化し、多機能化*⁸。また集中*⁴美容液発想のメイクキープラインも新たに展開します。

＊1 製品開発において妥協せず挑み続けるブランドの開発姿勢 ＊2 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（保湿成分） ＊3 アンレーベル ラボ V エッセンスN ＊4 気になる部分へ集中的に使用 ＊5 機能重視/成分重視の機運を捉えた開発姿勢のこと ＊6 超高圧加工処理装置を用いた原料 ＊7 角質層まで ＊8自社製品比較

■新セレブリティに武井咲さんが就任

日本を代表する俳優の武井咲さんをセレブリティにお迎え。武井さんの清雅な佇まい、凛とした空気感、澄んだ眼差し、ふとした瞬間の柔和な笑顔。新コンセプト「限界追求*¹！ふとした瞬間、美肌がすぎる*²」を体現する唯一無二の存在として、「unlabel LAB」と「unlabel MOIST BOTANICAL」を象徴するセレブリティとして就任いただくこととなりました。



＊1 製品開発において妥協せず挑み続けるブランドの開発姿勢 ＊2 うるおいによるなめらかな印象のこと

■武井咲さん出演 WEB CMとメイキングムービーを公開

今回解禁するキービジュアルとムービーは、武井咲さんの素肌の美しさ、ならびにこれを引き出す「超高圧*¹浸透型*²の美容液成分」の表現にもこだわりました。

「限界追求！」15秒 篇

＜WEB CM本編＞

また、メイキングでは撮影のオフショットに加え、ここでしか見られない、ご本人の美容に関するインタビューにもお答えいただきました。

・出演：武井 咲（たけい えみ）

・配信開始：2026年2月13日（金）9:00～

・WEB CM本編URL：https://youtu.be/-gzFbB_HQPw

・メイキングURL：https://youtu.be/cJluUVzjlYs

・インタビューURL：https://youtu.be/Ftmp9od_mFI

・メッセージURL：https://youtu.be/uyx9tnYmwZs

※WEB CM動画の紹介以外での素材の使用、および二次使用は禁止とさせていただきます。

＊1 超高圧加工処理装置を用いた原料 ＊2 角質層まで

■武井咲さんへインタビュー

Q.撮影の裏話について教えてください。

A.今回は美容液の良さを伝えるべく、本当にスタッフの方々と一丸になって良いCMが撮れたと思っております。お肌に浸透*していくシーンを撮った時に、見たことのないアリクイっていう動物の鼻先のような細長いカメラが出てきたんですよ。それを初めてみたのでちょっとびっくりしました。

プロの職人のスタッフの方々と力を合わせて撮影ができたので、「お肌に浸透*していくシーン」にも注目して見ていただけたらと思います。

※アリクイのようなカメラと武井さんの微笑ましいシーンは、メイキングでもピックアップ。

Q.「unlabel LAB(アンレーベル ラボ)」の印象について

A.今回のリニューアルで配合成分がアップデートされたと聞きました。自分お肌の悩みに合わせて、使い分けることができるのがいいですよね。お肌に本当に良いものだけを厳選している、unlabel LAB(アンレーベル ラボ)シリーズならではだと思いました。ぜひ皆さんも手に取って試してみてくださいね。

Q.以前よりご愛用いただいていると伺っておりましたが、実際に使用していかがでしたか？

A.黄色の「アンレーベル ラボ V エッセンス N」を特によく使っています。洗顔後に使うことで気持ちも引き締まります。



Q.普段の美容で気を付けていることはありますか？

A.私はとても乾燥が気になるので、お風呂上りにはしっかり保湿するように心がけています。



Q.美容好きの方へ一言お願いします。

A.日々の積み重ねが大切だなと思っています。なのでぜひ皆さん一緒に頑張りましょう！

*角質層まで

■プロフィール

武井 咲(たけい えみ)

俳優、1993年12月25日生まれ、愛知県出身。オスカープロモーション所属。2006年「第11回全日本国民的美少女コンテスト」でモデル部門賞とマルチメディア賞をW受賞。同年よりファッション誌「SEVENTEEN」の専属モデルとして活動、以降、俳優としても活躍。月9「大切なことはすべて君が教えてくれた」で女優として注目を集める。ドラマ「せいせいするほど、愛してる」、「すべてがFになる」、大河ドラマ「平清盛」、「黒革の手帖」など多数の作品に出演。映画「愛と誠」、「クローバー」、「るろうに剣心」シリーズ等に出演。現在「VERY」表紙モデルとしても活躍。

■unlabel LAB(アンレーベル ラボ)について

「限界追求*¹！」

一滴に、濃密なチカラと、届く*²テクノロジーを。

unlabel LAB(アンレーベル ラボ)は、美容液レベルの処方設計を軸に、すべてのスキンケアを再定義するブランドです。必要な成分を、必要なところに、まっすぐに。そのために採用したのは、超高圧で成分を微細化し、浸透性＊²を高める「超高圧＊³浸透＊²テクノロジー」。

肌だけでなくあらゆるケアに”浸透＊²設計”という視点を持ち、スキンケアからヘアケアまで、領域を超えて広がる”攻める浸透＊²ケア”それが、アンレーベル ラボの提案です。

＊1 製品開発において妥協せず挑み続けるブランドの開発姿勢 ＊2 角質層まで ＊3 超高圧加工処理装置を用いた原料

■超高圧＊¹浸透＊²テクノロジーについて

世界で最も深いマリアナ海溝の水深1万メートルに匹敵する100MPaの圧力を用いて成分に超高圧加工処理を施し、ナノレベルまで微細化・配合する浸透設計技術。

＊1 超高圧加工処理装置を用いた原料 ＊2 角質層まで

■「新生unlabel LAB」のアップデートポイント

※画像はイメージです。

＜POINT.1＞現代人の複合的な肌悩みに応え、高機能※・多機能化※を追求

※アンレーベル ラボ V エッセンスNの場合

＜POINT.2＞容器において主要成分の濃度を開示

従来は非開示だったが、よりスキンケア効果・信用を求めるお客様に応えるべく、成分濃度を開示。

※画像はイメージです。

＊1 肌にうるおいを与え、乾燥により目立った毛穴を目立たなくすること ＊2 乾燥してキメが乱れた肌にうるおいを与えること ＊3 うるおいを与えることで艶やかに見える印象 ＊4 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、3-グリセリルアスコルビン酸（すべて保湿成分）を含む原料として合わせて15%配合 ＊5 保湿成分 ＊6 パルミチン酸レチノール（エモリエント成分） ※自社製品比較

■肌悩みに合わせて選べる 集中＊¹美容液シリーズ 全6種類

「新生unlabel LAB」は、高機能と手頃さ、続けやすさを追求。ご好評いただいている集中＊¹美容液シリーズをリニューアル＊²。

＊1 気になる部分へ集中的に使用 ＊2 NAエッセンスとAZエッセンスは新発売

※画像はイメージです。

*1 肌にうるおいを与え、乾燥により目立った毛穴を目立たなくすること ＊2 乾燥してキメが乱れた肌にうるおいを与えること ＊3 うるおいを与えることで艶やかに見える印象 ＊4 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、3-グリセリルアスコルビン酸（すべて保湿成分）を含む原料として合わせて15%配合 ＊5 保湿成分 ＊6 パルミチン酸レチノール（エモリエント成分） ＊7 効能評価試験済み ＊8 DNA-K（保湿成分） ＊9 保湿成分 ＊10 ナイアシンアミド(保湿成分)を含む原料として合わせて26%配合 ＊11 アスコルビルグルコシド（保湿成分） ＊12 ガラクトミセス培養液（保湿成分）を含む原料として合わせて60％配合 ＊13 肌の水分、油分を補い保つこと ＊14 アゼロイルジグリシンK（整肌成分）を含む原料として16%配合 ＊15 整肌成分 ＊16 セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（すべて保湿成分） ＊17 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、3-グリセリルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、パルミチン酸アスコルビル（すべて保湿成分）を含む原料として合わせて25%配合 ＊18 年齢に応じたケア ＊19 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（保湿成分）を含む原料として合わせて3%配合 ＊20 DNA-Na（保湿成分） ＊21 アセチルヒアルロン酸Na（保湿成分）

■＜リニューアル＞集中*¹美容液発想のクレンジング・洗顔シリーズ

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)アンレーベル ラボ V クレンジングバームN

角栓クリア酵素*²配合で毛穴汚れ・黒ずみ*³・角栓にアプローチ。透明感*⁴のある素肌に導きます。

90g/1,980円(税込)

(2) ＜NEW＞アンレーベル ラボ V クレンジングオイル

角栓クリアサポートオイル*⁵配合で毛穴汚れ・ザラつき*⁶・角栓にアプローチ。毛穴の目立たないつるんとしたなめらかな肌へ整えます。

150mL/1,760円(税込)

(3)アンレーベル ラボ V フェイスウォッシュN

高濃度とろみ吸着泡とカプセルに閉じ込めた酵素*⁷が毛穴汚れ・黒ずみ*³にアプローチ。洗うたびにつるんとした明るい素肌に導きます。

130g/880円(税込)

(4)アンレーベル ラボ V フェイスウォッシュBLN

高濃度とろみ吸着泡とカプセルに閉じ込めた酵素*⁷配合。さらに炭*⁸＆ブラック成分*⁹配合で毛穴汚れ・黒ずみ*³・余分な皮脂にアプローチ。

130g/880円(税込)

■＜NEW＞集中*¹美容液発想のメイクキープシリーズ

(5)

(6)

(5)アンレーベル ラボ V メイクフィックスミスト

メイクの仕上げにさっと吹きかけるだけ！ふんわりミストで肌に均一なヴェールをまとい、べたつかずメイクをキープ。皮脂崩れ防止、毛穴落ち防止をサポート、ウォータープルーフ設計。

70mL/1,320円(税込)

(6)アンレーベル ラボ V メイクフィックスパウダー

テカリ抑制試験済み*¹⁰（高温多湿環境にて）ベースメイクの仕上げや化粧直しに！美容液発想のパウダーで、サラサラ透明美肌、崩れず毛穴・くすみカバー*¹¹。専用パフ付き。

5g/1,320円(税込)

■＜NEW＞超高圧*¹²浸透型*¹³コラーゲン*¹⁴配合の集中*¹ボディケアシリーズ

(7)

(8)

(7)アンレーベル ラボ CO ディープモイスト ボディウォッシュ

カサつきケア、くすみ*¹⁵ケア・黒ずみ*³ケアに。超高圧*¹²浸透型*¹³コラーゲン*¹⁴配合の高保湿*¹⁶濃密泡で美容液仕上げの濃密しっとり肌へ。

400mL(本体)・310mL(詰め替え)/1,078円(本体・税込)・税込825円(詰め替え・税込)

(8)アンレーベル ラボ CO ディープモイスト ボディスクラブ

角質ケア、カサつきケア、透明肌*⁴ケア、黒ずみ*³ケアに。超高圧*¹²浸透型*¹³コラーゲン配合のとろふわクリーミースクラブ*¹⁷で、もっちりぷるんとうるツヤ肌へ。オリジナルスプーン付き。

250g/1,980円(税込)

＊1 気になる部分へ集中的に使用 ＊2 パパイン、リパーゼ、プロテアーゼ（すべて洗浄成分） ＊3 汚れや古い角質による ＊4 汚れや古い角質を落とすことによる ＊5 アルガニアスピノサ核油、マカデミア種子油、オリーブ果実油、ダイズ油、コメヌカ油、ブドウ種子油、アーモンド油、ヒポファエラムノイデス果実油（すべてエモリエント成分） ＊6 古い角質による ＊7 パパイン（洗浄成分） ＊8 炭（吸着成分） ＊9 モロッコ溶岩クレイ（吸着成分） ＊10 化粧持ちに関して（当社調べ。仕上がりには個人差があります。） ＊11 メイクアップ効果による ＊12 超高圧加工処理装置を用いた原料 ＊13 角質層まで ＊14 イソステアロイル加水分解コラーゲン（保湿成分) ＊15 乾燥してキメが乱れた肌 ＊16 当社内において ＊17 イソステアロイル加水分解コラーゲン（保湿成分）、シリカ（スクラブ剤）

■発売日/展開店舗

・2026年2月24日（火）ロフト、EC※にて先行発売予定

※楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN（順次発売予定）

・2026年3月24日（火）全国ドラッグストア(一部店舗除く)、バラエティショップにてより順次発売予定

公式HP：https://unlabel.tokyo/lab/

公式Instagram：https://www.instagram.com/unlabel_official/

公式X(旧:Twitter) ：https://x.com/JpsLabo

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC57ptorGGU37h6KRxBWyxKQ