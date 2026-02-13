【レチスパ】美容液1本分のレチノールカプセル配合“泡だてない”クリームシャンプー、舞子ビラ「さふぃスパ舞子」メンズサウナ 第2回レディースデーに協賛。“ととのう頭皮ケア体験”を提供

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームウェルネス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：長瀬拓也)が展開するヘアケアブランド「レチスパ」は、シーサイドホテル舞子ビラ神戸内のサウナ施設「さふぃスパ舞子」にて2026年2月15日(日)に開催される、「メンズサウナ第2回レディースデー」への協賛が決定しました。

今回の協賛では、レチノールカプセル*1配合のレチスパクリームシャンプーとレチスパヘアオイルを通じて、サウナ後の火照った頭皮と乾燥しやすい髪をやさしく整える、“ととのう頭皮ケア体験”を来場者へ提供します。

サウナ室「みるみる」サウナ室「もくもく」足湯付きととのいスペース「湯テレビ」水風呂「クロスカウンター」協賛の背景

「さふぃスパ舞子」は、海を望むロケーションと本格的なサウナ体験を融合させた施設として、多くのサウナファンから支持を集めています。

なかでもレディースデーは、普段は男性専用のサウナ空間を女性向けに開放する特別な取り組みとして、前回の初開催時にも非常に高い反響を得ています。

レチスパは、頭皮環境に着目したヘアケアを通じて、日常の疲れやストレスをリセットし、自分自身と向き合う時間を大切にしてきました。

サウナという“整う時間”に寄り添い、頭皮と髪まで含めたトータルケア体験を届けたいという想いから、今回の協賛が実現しました。

協賛商品

レディースデー限定アメニティ

レチスパヘアオイル

レチノール*1配合美容ヘアオイル。熱から守る“ヒートプロテクト処方”と、厳選した保湿オイルで髪を内側から集中補修。Wの効果で一日中まとまるツヤ髪へ。

［販売価格］2,640円（税込）

［商品URL］https://emoc-store.com/brand/resp/hair-oil

協賛アイテム

レチスパクリームシャンプー

レチノール*1配合”泡立てない”クリームシャンプー。スクラブ*2×クレイ*3でしっかり洗いつつ、頭皮からしっとり艶やかな髪をつくっていきます。

当日は1回使い切りのトライアルパウチをお配りいたします。



［販売価格］3,784円（税込）

［商品URL］https://emoc-store.com/brand/resp/cream-shampoo

イベント概要

開催日時：2026年2月15日（日）10:00～16:00

サウナ利用は15:30まで。

15:30～16:00は、通常撮影禁止のサウナエリアを特別に撮影できる「フォトタイム」となります。

会場 ：さふぃスパ舞子メンズサウナ

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 新館SPAタワー地下1階 ラウンジ内

料金 ：1名様 3,300円（税込）

予約 ：専用サイトより事前予約制

予約URL：https://maikovilla.hacomono.jp/home/

豪華ゲストによるアウフグース

今回は、サウナ界で注目を集める2名の熱波師を招聘いたします。

・RINA氏（Sauna Station）

癒やしの香りと華麗なタオルワークで、心身を整える至福のパフォーマンスを披露。

RINA氏（SAUNA STATION）

・なみきんぐ氏（大阪サウナDESSE）

大阪の人気施設から参戦のねぱどる（熱波アイドル）。力強くも繊細な熱波で、圧倒的な没入感を提供。

※終了後、物販イベントあり

ハーブボール体験

なみきんぐ氏（大阪サウナDESSE）

「ハーブボールを使ったセルフマッサージ」を体験してください。

温かいハーブの香りに包まれながら、優しく身体をほぐすセルフケアをお楽しみいただけます。

じんわりと伝わるハーブの温もりが筋肉の緊張を和らげ、深い癒しとリフレッシュ時間をもたらします。

水風呂横に新登場！“足湯×アロマ”でととのい体験が進化

ハーブボールハーブボール体験

水風呂横のととのいスペースにて、新たに「足湯サービス」を開始いたします。

サウナ後の身体をやさしく温め、全身の巡りを整えることで、深いリラックスへと誘います。

さらに、アロマオイルを加えた特別な足湯をご用意。香りがもたらす癒しと温浴効果が融合し、これまでにない“ワンランク上の整い体験”をお楽しみいただけます。

指先から癒しを届ける ― ハンドマッサージサービスを新たに導入

足湯アロマオイル

リラクゼーション体験をさらに充実させる新メニューとして、「ハンドマッサージサービス」をはじめます。資格を持ったスタッフが丁寧にほぐし、日々の疲労や緊張を優しくケア。短時間でも深いリラックス効果が得られ、サウナ後の“ととのい時間”をより豊かにサポートします。

同日17時からは「メンズサウナ」オープン！

ハンドマッサージハンドマッサージで使うアロマオイル

レディースデー終了後の17:00からは、男性のお客様にもお楽しみいただける時間を設けております。

18:00 / 20:00 なみきんぐ氏によるメンズアウフグースを実施。

各回終了後には、なみきんぐ氏のオリジナルグッズが手に入る物販タイムも開催いたします。

当日のタイムスケジュール

レチスパについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2703_1_85feb78283af761620f9c1b8ba48507d.jpg?v=202602130251 ]

『レチスパ』は、"頭皮にもスキンケアを"というコンセプトのもと、頭皮にもスキンケア同等のケアができる商品を展開していくヘアケアブランドです。髪の土台である地肌から、美しい髪に導きます。

公式サイト：https://emoc-store.com/brand/resp

公式Instagram：https://www.instagram.com/resp_official_jp/

*1 パルミチン酸レチノール（保湿成分）

*2 アンズ種子（洗浄成分）

*3 モンモリロナイト、海シルト（洗浄成分）

会社概要

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

― 本件に関するお問い合わせ先 ―

株式会社エイチームウェルネス レチスパブランド担当 e-mail：life-ec@a-tm.co.jp

※ 現在、在宅勤務を実施しております。大変恐れ入りますが、メールのみで対応させていただきますので、ご了承願います。

本イベントに関するお問い合わせ先

シーサイドホテル舞子ビラ神戸「さふぃスパ舞子」

住所：兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11 新館SPAタワー地下１階

ホテル公式サイト https://maikovilla.co.jp/

さふぃスパ舞子公式サイト https://safi-spa.com/maiko/