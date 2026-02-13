【hince】目立つ毛穴をピンポイントでカバー。ヨレにくく、毛穴レスなブラー肌へ。「ポアーショットブラープライマー」新発売

VIVAWAVE.Co.,Ltd.

化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、 Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、毛穴や肌の凹凸をふんわりとカバーし、まるでブラー加工をかけたようななめらかな肌へ導く毛穴カバー下地「ポアーショットブラープライマー（PORE-SHOT BLUR PRIMER）」を発売いたします。

目立つ大きな毛穴から、ポツポツと気になる小さな毛穴、そして見えにくい凹凸まで。

気になる毛穴をピンポイントでとらえる“ポアーショット”コンセプトのもと、素肌感はそのままに、仕上がりの完成度を一段引き上げるプライマーです。

本製品は、2026年2月23日（月）よりQoo10公式ショップにて先行発売。

続いて3月4日（水）より楽天市場公式ショップでも発売し、4月中に直営店・公式オンラインストア（hince.jp）・全国のバラエティショップにて順次発売予定です。

■ 発売日情報｜先行・一般発売スケジュール

■ 商品情報

- 2026年2月23日 (月)｜先行発売Qoo10公式ショップ- 2026年3月19日 (木)楽天市場公式ショップ- 2026年4月中直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）、公式オンラインストア（hince.jp）、全国バラエティショップにて順次発売※順次発売、店舗の事情により一部取り扱いのない場合がございます。

商品名：ポアーショットブラープライマー

（PORE-SHOT BLUR PRIMER）

容量：30mL

価格：2,420円（税込）

■ 開発背景

本製品は、“毛穴を狙い撃ちする”という「PORE-SHOT」コンセプトから誕生。

気になる毛穴や凹凸をピンポイントでとらえ、まるでブラー加工をかけたかのような、なめらかで均一な肌印象へ導きます。

厚塗り感なく、素肌の質感はそのままに、仕上がりの完成度だけを一段引き上げる。そんな“フィルターレス発想”のプライマーです。

毛穴は隠したい。でも、厚塗りはしたくない。

そんな相反する願いに応えるため、hinceでは使用感・仕上がり・持続力のバランスを徹底的に追求。



“塗った瞬間だけきれい”ではなく、時間が経っても自信が続く肌を目指して、本製品は誕生しました。

■ 製品概要

毛穴の存在感に、鍵をかけるひと塗り

毛穴ロック下地

※メイク効果による

POINT 1｜目立つ毛穴から黒ずみ毛穴まで、しっかりカバー。毛穴レス肌を長時間キープ

目立つ大きな毛穴はもちろん、ポツポツと気になる小さな毛穴や、見えにくい凹凸までふんわり補正。ヨレやムラなく肌にピタッと密着し、毛穴浮きしにくい、つるんとなめらかなブラー肌へ。

POINT 2｜皮脂くずれを防ぎ、肌の凹凸をフラットに整え、メイク持ちが格段にアップ

余分な皮脂をコントロールし、テカりやベースメイクのヨレを防止。

朝の仕上がりをそのままキープし、時間が経ってもべたつかない、1日中快適なさらさら肌へ。

POINT 3｜インナードライ・乾燥毛穴にもアプローチする、うるおい密着感

うるおいを含んだクリームテクスチャーが、肌のすき間にすっとなじみ、乾燥を防ぎながらふっくらとなめらかな印象へ。

ベタつきや重さを感じさせず、毛穴の凹凸にピタッと密着し、後に使うファンデーションのノリを高めます。

さらに、量調整がしやすい“Easy-peasy テクスチャー”と、肌トーンを邪魔しないナチュラルカラー設計で、誰でも簡単に、均一で美しいベースメイクを叶えます。

■ “ブラー肌”をきれいに仕上げる-使い方

■ HOW TO USE｜使用方法

STEP 1

適量（1プッシュの半分程度）を指先に取ります。

STEP 2

毛穴や凹凸が気になる部分に、こすらず・軽くトントンと叩き込むようになじませてください。

※小鼻・頬・Tゾーンなど、気になる部分への部分使いがおすすめです。

STEP 3

なじませた後、いつも通りファンデーションやクッションを重ねてベースメイクを仕上げてください。

■ 使用順｜ベースメイクの順番

スキンケア → 日焼け止め → ポアーショット ブラープライマー → クッション／ファンデーション → パウダー

■ きれいに仕上げるコツ（ワンポイント）

少量を薄く・均一にのばすのが、いちばん“ブラー肌”に近づくコツ。

つけすぎず、毛穴に置くようなイメージでなじませると、より自然でなめらかな仕上がりに。

■ hinceについて

hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発

現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。

公式HP : https://hince.jp

公式IG : @hince_official_jp

公式X : @hince_japan

公式LINE：@hince

【販売サイト】

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial

楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan

＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780

ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince

HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)

三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list

■ 会社情報

会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.

代表者 ：Heo Jaeseok

設立日 ：2018年6月4日

本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階

■ 本件に関する問い合わせ先

詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp

お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp