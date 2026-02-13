日清オイリオとキユーピーが協働して油付きPETボトルの水平リサイクルの技術検証を実施

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：久野 貴久、以下日清オイリオ）と、キユーピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：高宮 満、以下キユーピー）は、2024年5月から、油付きPETボトルの資源循環の実現を目指して協働で取り組んでいます※1。

長年油に向き合ってきた知見と技術検証を重ねた結果、特定の資源循環スキームにおいて、油付きPETボトルの水平リサイクルが可能であることを技術的に実証しました。

本成果は2026年2月1日発行の「日本包装学会誌 Vol.35, No.1, p.57-67, 2026」に掲載されました。

※1 2024 年 5 月 23 日付 ニュースリリース参照(https://www.nisshin-oillio.com/company/news/down2.php?attach_id=1687&uid=8930)

【検証の背景と目的】

日清オイリオ、キユーピーはいずれも、保存性に優れ、取り扱いが容易で、中身が見えるPETボトルを多く用いています。

飲料や酒類、しょうゆなどのPETボトル（指定PETボトル※2）は、使用後に回収・洗浄され再生材料となり、PETボトルへ戻す水平リサイクルが進んでいます。一方、食用油やドレッシングなどの油付きPETボトルは、付着した油を再生工程で充分に取り除くことができず、再生PETボトルの品質に、におい移りや着色などの悪影響を与えることが懸念されていました。そのため、使用後は主に燃やしてエネルギー源として活用されており、食品用のボトルとしてのリサイクルはされていません。これらをリサイクル原料として利用可能にし、循環型社会の実現に貢献するため、油付きPETボトルを使った実機でのリサイクル試験と再生PETボトルの評価を実施しました。

※2 指定PETボトル：使用済みPETボトル単独のリサイクルに支障のない内容物が充填されたPETボトル。具体的には清涼飲料、酒類、乳飲料、しょうゆ、食酢、ノンオイルドレッシングなどに使われたボトルで、廃棄時には他と区別して収集、リサイクルされています。国から指定表示製品（PETボトル）として指定され、専用のマークが付けられています。

指定PETボトルのマーク【検証の概要】

サンプル： 日清オイリオとキユーピーの工場で充填後に検査等で排出された油付きPETボトルを用い

ました。

方 法： 特定のリサイクラーの実機にて、油付きPETボトルを破砕・洗浄してフレークを作製し、

このフレークからPETボトル原料となるレジンを作製しました。さらにそのレジンを使用

し、再生PETボトルを試作しました。

実機テストにより得られた洗浄フレークと再生レジン、および試作した再生PETボトルに

ついて評価を実施しました。指定PETボトルの自主設計ガイドライン※3の評価項目の検

証に加え、ボトルの寸法や強度評価、製品へのにおい移りなどの保存性評価、油・ドレッ

シング由来成分の分析等の評価を実施しました。

結 果：油付きPETボトル由来の再生材料は、IV値や色などが指定PET由来の再生材料と同等の品

質であり、これを用いて作製したボトルは、寸法や強度に問題はなく、懸念されていたに

おい移りや着色もないことを確認しました。

※3 自主設計ガイドライン：指定PETボトルを、使用後の再処理、衛生性を含めた再利用適性に優れた容器とするために、PET ボトルリサイクル推進協議会がボトル、ラベル、キャップ等について規定したガイドライン。

油付きPETボトルのリサイクル工程【今後の展望】

今回の研究により、特定のリサイクラーで処理をすることにより、これまで2社の工場で排出されていた油付きPETボトルの水平リサイクルが可能であることが明らかになりました。今後、この資源循環スキームを他のリサイクラーや油を使用する食品メーカー、容器メーカー、自治体等との取り組みに広げ、さらには行政や他業界のご理解を得て、社会全体における資源循環の実装を目指していきます。

【掲載誌】

タイトル： 食用油、ドレッシングPETボトルの物理的再生法による再生材の品質評価

著 者： 平野尚美 1)､守矢大介 2)、岸健汰 1)、白澤聖一 1)、松岡祥郎 2)、和手憲幸 2)

[ 1）日清オイリオグループ株式会社 2)キユーピー株式会社 ]

雑 誌： 日本包装学会誌 Vol.35, No.1, p.57-67, 2026

【会社概要】

■日清オイリオグループ株式会社

代表者：代表取締役社長 久野 貴久

所在地：〒104-8285 東京都中央区新川一丁目23番1号

売上高（連結）：5,308億78百万円（2025年3月期現在）

従業員数（連結）：3,078人（2025年3月31日現在）

事業内容：グローバル油脂・加工油脂事業、油脂・油糧および加工食品・素材事業、ファインケミカル事業

■キユーピー株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 高宮 満

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13

売上高（連結）：5,134億17百万円（2025年度）

従業員数（連結）：10,773人(2025年11月末現在)

事業内容：「マヨネーズソース」その他一般ソース類の製造販売 等

