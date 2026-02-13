松村商店「ROCO NAILS」と「いたずらぐまのグルーミー」が初コラボ！JKギャルに変身したグルーミーが付いたスクールバッグを2月13日より限定販売

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社で、キャラクターグッズや服飾雑貨の企画・販売を行う株式会社松村商店（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：大南洋右）は、スクールバッグブランド「ROCO NAILS（ロコネイル）」と「いたずらぐまのグルーミー」の初コラボレーションによるスクールバッグを2026年2月13日（金）より楽天市場のオンラインストアにて限定で販売いたします。

本アイテムは、イラストレーター・森チャック氏が生み出した大人気キャラクター「グルーミー」と、平成のギャル文化を象徴するスクールバッグブランド「ロコネイル」がタッグを組んだ初のコラボレーションです。スクールバッグには、ロコネイルの象徴であるプルメリアを身につけ、JKギャルに変身したグルーミーのぬいぐるみマスコットがキーホルダーとして付属します。

■商品概要

商品名：GLOOMY×ROCO NAILS スクールバッグ（コラボぬいぐるみ付き）

素材：合皮（バッグ）

価格：9,460円（税込）

発売日：2026年2月13日（金）

販売先：楽天市場 ※オンラインストア限定（数量限定/無くなり次第終了）

販売URL：https://item.rakuten.co.jp/roconails/gmb-575/

■グルーミーについて

イラストレーター・森チャック氏により2000年に発表されたキャラクター。グルーミーはピティーくんの飼いぐま。いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。くまと暮らすってたいへんだね。今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの共存を試みるのでした。

「いたずらぐまのグルーミー」公式サイト：

https://gloomy-official.com/

＜著作権表記＞

(C)MORI CHACK

(R)ROCO NAILS

■「ROCO NAILS」について

ROCO NAILS（ロコネイル）は、2000年にネイルアートブランドとして誕生し、平成ギャル文化の中で高い支持を集めてきました。そのトレンドセンスを活かし、現在は「毎日をおしゃれに過ごす女子高生」のためのバッグブランドへと進化。

ギャル発の感性を大切にしながら、機能性もデザイン性も妥協しないものづくりで、毎日のコーディネートに“かわいい”をプラスします。もっと自由に、もっと自分らしく。そんな想いを応援するブランドです。

「ROCO NAILS」公式サイト：

https://www.web-matsumura.com/product/roco-nails/

＜本商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社松村商店 （営業時間 平日 9:00～18:00）

お問合せ窓口：https://www.web-matsumura.com/contact/

電話：03-3626-0736

【会社概要】

社 名：株式会社松村商店

所 在 地 ：東京都墨田区石原四丁目25番15号

代 表 者 ：代表取締役 大南 洋右（おおみなみ ようすけ）

事業内容：キッズ、ティーンズ向け財布・ポーチ・バッグ等の

オリジナル服飾雑貨・企画・製造・販売、卸事業

U R L：https://www.web-matsumura.com/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/