高性能モデルの新色 Razer BlackShark V3 for Xbox - White Edition 発表

BlackShark V3 for Xbox - ホワイトエディションは、高い評価を受ける競技仕様のパフォーマンスはそのままに、洗練された新色をまとって登場。コンソールゲーマーのために仕立てられたホワイトカラーによる、モダンでミニマルな印象の付加。

米国時間 2026年2月12日米国カリフォルニア州アーバイン発：ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は、本日、ゲーマー向けグローバルライフスタイルブランドとして、BlackShark V3 for Xbox - White Edition を発表しました。あらゆるXboxセットアップに映える、クリーンな新仕上げをラインアップに追加します。

快適性、遮音性、そして競技レベルの明瞭なサウンドで高い評価を得ているBlackShark V3が、コンソールのバトルステーションをさらに引き立てる大胆な新たな選択肢として登場します。



信頼のパフォーマンスを、ホワイトで。

BlackShark V3シリーズは、正確なオーディオ、長時間でも快適な装着感、そして実証済みのトーナメントグレードのパフォーマンスにより、コンソール競技プレイヤーの間で確固たる評価を築いてきました。新たなホワイトエディションは、その実績を受け継ぎながら、あらゆる環境で映えるクリーンでモダンな美しさを加えます。

このカラーバリエーションは、単なる外観の刷新にとどまりません。パフォーマンスを一切妥協することなく、より多くの選択肢、アイデンティティ、そしてパーソナライズの可能性をプレイヤーに提供するという、Razerの姿勢を体現するものです。



精度第一のエンジニアリング。際立つためのデザイン。

異なる素材-金属、プラスチック、テキスタイル-にわたって一貫した鮮やかなホワイト仕上げを実現するため、細部に至るまで徹底した調整が施されました。各コンポーネントは、明るさ、耐久性、そしてRazerのXbox対応ラインアップに期待されるプレミアムな質感を維持するよう丁寧に最適化されています。

その結果、BlackShark V3の象徴的なシルエットとパフォーマンス重視の設計思想を保ちながら、統一感のある印象的な美しさを実現しています。



BlackShark V3 for Xbox - White Edition

クリアな音質、集中力、そして競技レベルのサウンドを求めるコンソールプレイヤーのために設計された、BlackSharkシリーズの最新モデル。

主な特長：

- Razer HyperSpeed Wireless Gen-2最速クラスのワイヤレス技術により、最小10msの超低遅延を実現。あらゆる対戦で一歩先を行くパフォーマンスを提供。- 着脱式 Razer HyperClear Super Wideband 9.9mm マイクXbox向けゲーミングヘッドセットとして、あらゆるショットコールをクリアで豊か、かつ自然な音声で伝達。- Razer TriForce Titanium 50mm ドライバーより鮮明な高音、厚みのある中音域、力強い低音を実現し、あらゆる試合で高精度なオーディオ体験を提供。- 快適な装着感で集中プレイ長時間のコンソールプレイでも快適さが持続する設計。- クロスプラットフォーム対応Xbox向けに最適化され、2.4GHz、Bluetooth、USB-A（有線）、3.5mm接続を通じてさまざまなデバイスでシームレスに使用可能。

卓越したパフォーマンスと快適性で高い評価を得ているBlackShark V3 for Xboxが、日常的にプレイするゲーマーから競技志向のコンソールアスリートまで、その期待に応える大胆な新デザインで登場します。

Razer BlackShark V3 for Xbox - ホワイトエディションの詳細および最新情報については、以下をご覧ください：

https://rzr.to/bsv3-xbox



価格および販売情報

BlackShark V3 for Xbox - White Edition

希望小売価格：149.99米ドル／169.99ユーロ

現在、Razer.com、RazerStore、および世界各国の一部取扱店にて販売中。

# # #■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。これまで数々のブランドアクティベーションを行ってきたRazerは、2025年に20周年を迎えました。詳細についてはhttps://rzr.to/20anni をご覧ください。



