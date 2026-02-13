乃木坂46一ノ瀬美空がEX大衆の表紙＆巻頭に登場！　ロック、猫、雲を食べる……連載最終回スペシャル企画！　みーきゅんの空想がグラビアで実現！

株式会社双葉社撮影/北浦敦子・双葉社

5thアルバム『My respect 』を1月に発売し、2月は21日・22日の「Coupling Collection 2022-2025』、23日・24日の5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」と4日間のライブを控え、2026年もスタートから勢いが止まらない乃木坂46。その乃木坂46の中でも、グループの中枢メンバーとして大活躍の5期生・一ノ瀬美空さんが2月16日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』3月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場いたします。

約２年半続いた本誌での人気連載「一ノ瀬美空の空想ダイアリー」が最終回を迎える今号は、スペシャル企画として、みーきゅんが空想する世界をグラビアで実現！「猫になりたい」、「ロックな衣装を着てみたい」など、初めて見られるみーきゅんの姿や「空を飛びたい」「雲を食べたい」など奇想天外なみーきゅんワールドまで誌面で再現しました。ここでしか見られないコンセプチュアルな巻頭グラビアは必見です。

ロングインタビューでは、常にポジティブで挑戦し続ける真摯な姿や、個人としての活動への向き合い方、先輩、同期の5期生、初めてできた後輩6期生との関係性など、たっぷりと語っています。

セブンネット限定ポストカードAセブンネット限定ポストカードB

その他、グラビアには6期生・大越ひなのさんが登場。知れば知るほど興味や趣味の幅が広く、魅力的な彼女が映し出されています。インタビューには林瑠奈さん×池田瑛紗さん、川端晃菜さん×鈴木佑捺さんが登場し、乃木坂46大特集の1冊に仕上がっています。

セブンネットではポストカード付き（A・B）がご購入いただけます。

A：https://7net.omni7.jp/detail/1107683602

B：https://7net.omni7.jp/detail/1107683603

撮影/北浦敦子・双葉社『EX大衆』3月号

定価：1,100円（税込）

判型：A4判、112ページ

ネット書店、全国書店にて予約受付中

一ノ瀬美空（いちのせ みく）

2003年５月24日生まれ、福岡県出身。2022年２月、乃木坂46に５期生として加入。マクドナルドのCM『ドラクエバーガー誕生』編に出演。