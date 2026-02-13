変なホテル　小松駅前「変なホテルオリジナルせんべい」関東エリア4軒の変なホテル　新プラン発売

株式会社エイチ・アイ・エス写真はすべてイメージ

変なホテル 小松駅前 「変なホテルオリジナルせんべい」発売

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する、変なホテル 小松駅前は、石川県金沢市の老舗せんべい店の森田製菓とコラボレーションし、変なホテルのロゴが入った「変なホテルオリジナルせんべい」を2月13日（金）より発売します。2枚入り5袋セットで450円（税込み）。

変なホテル東京 西葛西 「バードウォッチングプラン」発売

HISホテルホールディングスが運営する、変なホテル東京 西葛西は、「バードウォッチングプラン」を2月13日（金）より発売します。ホテル最寄り駅の西葛西駅よりバスで約15分の葛西臨海公園は、東京屈指のバードウォッチングスポットであることから、本プランを企画しました。バードウォッチングに適した、倍率8倍、対物レンズ有効径30mm、実施界8.3°、最短合焦点距離2mの双眼鏡の貸し出しとホットドリンクボトル（コーヒーまたは紅茶）をご用意しています。宿泊期間は3月31日（火）までの約2か月限定となります。朝食付き15,000円～（1泊、1部屋）。



変なホテル東京 浜松町 「ReFaヘアケアセット付きプラン」発売

HISホテルホールディングスが運営する、変なホテル東京 浜松町は、「ReFaヘアケアセット付きプラン」を2月13日（金）より発売します。大人気美容ブランドReFaの、ReFaビューティックシリーズ シャンプー＆トリートメント500mLを1部屋につき1セットご用意しています。朝食付き17,065円～、素泊まり15,765円～（いずれも1泊、1部屋）。

変なホテル舞浜 東京ベイ 「カレッジプラン」発売

HISホテルホールディングスが運営する、変なホテル舞浜 東京ベイは、春休みの学生旅行向けに、「カレッジプラン」を2月13日（金）より発売します。恐竜グッズや夜食セットなどが当たる恐竜たまごくじをご用意しています。朝食付き20,660円～、素泊まり16,660円～（いずれも1泊、1部屋）。

変なホテルプレミア東京 浅草田原町 「ボードゲーム遊び放題プラン」発売

HISホテルホールディングスが運営する、変なホテルプレミア東京 浅草田原町は、人気のボードゲームを14種類ご用意した「ボードゲーム遊び放題プラン」を2月13日（金）より発売します。朝食付き15,200円～、素泊まり13,000円～（いずれも1泊、1部屋）。

HISホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界7つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全12ブランド49ホテルを展開しています。