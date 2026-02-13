JAM HOME MADE 左右非対称のライダースジャケット。英国と米国、二つの車線が美しく融合した傑作!

株式会社 JAM HOME MADE

株式会社JAM HOME MADE（所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表：代表取締役社長 高橋征明）は、アイコニックなオリジナルライダーズジャケット『MONSTAR』をリモデルし、新たに展開いたします。

Two blades. No center line.

ライダースジャケットは、バイクに乗るための機能を起点に、時代と共に進化してきた服である。

JAM HOME MADEが提案するライダースジャケット『MONSTAR（モンスター）』は、その原点に立ち返りながら、交わることのなかった二つの“完成形”を融合させた、左右非対称構造を持つ唯一無二のオリジナルモデルだ。

左身頃には、左側通行のイギリスが生んだ名作、Lewis Leathers「MONZA」のディテールをオマージュ。シャープなショルダーパッドとウエストベルトの切り替えが、英国的合理性と美意識を象徴する。右身頃には、右側通行のアメリカが生んだ原点、Schott「ONE STAR」のディテールを配置。すべてのライダースの原型とも言える、無骨で完成された存在感を宿している。

ライダース史に名を刻む二つの名作を左右に配置し、対称や均衡ではなく“衝突”によって成立したアシンメトリーデザイン。

その思想の背景には、最強のエンジンと最高のフレームを融合させ、史上最速と称された伝説的改造車「TRITON」の存在がある。

ディテールにも融合の哲学は貫かれる。ファスナーにはヴィンテージを象徴するTALON、SCOVILL GRIPPERを要所に使用。革にはクロム鞣しの牛革を採用し、耐水性や耐久性、発色の美しさを高次元で両立。首襟裏には使い捨てカイロを差し込めるポケットを備え、無骨な外見の奥に実用性を忍ばせた。すべてメイド・イン・ジャパン。日本の職人技術によって、一着一着丁寧に仕立てられる。

また『MONSTAR』の思想を継承した派生モデルも存在する。「LEWISON」は、Lewis LeathersとVANSONという二大ブランドを融合し、TRITONの思想を最もストレートに体現。「AG3」は、米空軍A-2と海軍G-1を融合し、着脱式ボアによって着る人自身が融合のバランスを選択できる。「KADOTANI / DOUBLE TRIBE」は、アメリカのヘルズエンジェルズとイギリスのロッカーズ、二つの“族”の文化を日本的解釈で再構築したモデルだ。『MONSTAR』を起点に、融合は形を変え、進化を続ける。

【商品概要】

■MONSTAR レザージャケット

【素材】 牛革 【サイズ】 S,M,L,XL,XXL 【価格】 176,000円（税込）

■LEWISON レザージャケット

【素材】 牛革 【サイズ】 S,M,L,XL,XXL 【価格】 176,000円（税込）

■AG3 レザージャケット

【素材】 牛革 【サイズ】 S,M,L,XL,XXL 【価格】 187,000円（税込）

■KADOTANI DOUBLE TRIBE レザージャケット

【素材】 牛革 【サイズ】 S,M,L,XL,XXL 【価格】 176,000円（税込）

■KADOTANI PADDED DOUBLE TRIBE レザージャケット

【素材】 牛革 【サイズ】 S,M,L,XL,XXL 【価格】 187,000円（税込）

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。

JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。

ブランドのコンセプトは、「肌にもっとも近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com

Facebook：http://www.facebook.com/jamhomemade.official

Instagram：http://www.instagram.com/jamhomemade_official

Youtube：http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial

