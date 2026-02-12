【九州初!?】武雄市が贈る 移住×婚活ショートドラマ『15分先のあなたへ』全4話 各SNSで配信中！
武雄市役所
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ujFWlFtvclM ]
[表: https://prtimes.jp/data/corp/26637/table/24_1_b67366ce0490c55be73572d58644adb7.jpg?v=202602131151 ]
佐賀県武雄市は、平成22年9月からお結び課を設置し、婚活事業に取り組んでいます。
この度、移住定住施策に武雄市の特徴的な取り組みであるご縁結び（婚活）事業を取り入れたショートドラマを作成いたしました。
動画では、お結び課に登録している武雄市在住の男性と市外在住の女性がお見合い、結婚、移住、子育てといった人生のターニングポイントを熱意あふれるおせっかいなお結び課職員のサポートもありながら乗り越えていく様子が描かれています。
動画制作の背景
この動画は、武雄市の魅力の発信、観光PRだけでなく、武雄で「暮らす、恋する」をよりリアルにイメージしてもらうため制作いたしました。
また、より多くの方へ見ていただくため、気軽に見やすい縦型動画として、視聴者に武雄市お結び課の取り組みを伝えることを目的としています。
動画詳細について
今後の展開
武雄市は、今後も移住支援サイトや各種SNS、セミナーなどを通じて、移住関連情報を発信していきます。
