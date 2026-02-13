ファントム・アラベスク： 世界初のレーザー彫刻が施されたボンネットが 中東の建築遺産を称える

Rolls-Royce Motor Cars Limited幾何学的なマシュラビーヤ模様を再現したファントム・アラベスク

2026年2月12日（木)、グッドウッド、ウエスト・サセックス

・ ロールス・ロイス初のレーザー彫刻を施したボンネット：5年の歳月をかけて完成した技術

・ プライベート・オフィス・ドバイによる世界に一台の特別作品が中東の文化的遺産を称える

・ 伝統的なアラビア建築の特徴であるマシュラビーヤから着想

・ ギャラリーのマーケトリー・アートワークが幾何学的なマシュラビーヤ模様を再現

・ マシュラビーヤのデザインは手描き・刺繍・イルミネーションのモチーフとして反映

ロールス・ロイス・モーター・カーズは、世代や文化を超えて共鳴する伝統的な形を現代の職人技で表現するため、新たな技術や素材の開発に絶えず取り組んでいます。ファントム ・アラベスク(Phantom Arabesque)は、その志を体現し、ロールス・ロイスの本拠地で開発された新特許取得のレーザー彫刻技術を用いて、中東の建築遺産を探求しています。

世界の主要なラグジュアリー拠点にあるロールス・ロイス・モーター・カーズの5つの招待制プライベート・オフィスの一つ、プライベート・オフィス・ドバイによるこの一台限りのファントム・エクステンデッド(Phantom Extended)は、中東全域の伝統的な家屋や宮殿、中庭に見られる特徴的なマシュラビーヤ格子模様の形状と幾何学を称えています。 マシュラビーヤの模様は、ロールス・ロイス初のレーザー彫刻ボンネットや、ブラックウッドとボリバル材を用いた精巧なマーケトリーのギャラリー・アートワーク、そして車内にさりげなく配置されたビスポークのモチーフとして、様々な形で再解釈されています。

建築的インスピレーション

マシュラビーヤは、精巧に彫刻された木製のスクリーンで構成されており、中にいる人々が人目を気にすることなく外を眺められるようにプライバシーに配慮し設計されています。この格子構造は通気を促し、車内の快適な温度を保ちます。装飾性と機能性を兼ね備え、地域の気候に完璧に調和したこれらの幾何学的な形状は、地域の職人技と建築的アイデンティティの象徴です。

「マシュラビーヤは中東を代表する、最も広く知られた永続的なデザイン言語の一つです。ファントム・ アラベスクでは、その美しさだけでなく、私的空間、光、風の流れを生み出す特性に着想を得ました。私たちが目指したのは、文化的なルーツを感じさせると同時に、紛れもなくロールス・ロイスであると感じられる形で表現することでした」

ロールス・ロイス・モーター・カーズ プライベート・オフィス・ドバイ ビスポーク・リードデザイナー ミシェル・ラスビー

レーザー彫刻：ロールス・ロイスによる新たな職人技

ファントム・アラベスクは、ボンネット全体にレーザー彫刻を施した史上初のロールス・ロイスです。この新特許技術は、ブランドのエクステリア・サーフェス・センターが主導した5年間の開発プログラムの成果です。これはイタリアのスグラッフィート技法（表面の一部を精密に削り、対照的な色の層を浮かび上がらせる芸術技法）からインスピレーションを得たものです。 ロールス・ロイスの職人が求める深み、鮮明さ、一貫性を実現するために、5年にわたる実験とテスト、調整を要しました。

この効果を実現するため、ボンネットはまず濃い色で塗装され、複数のクリアコート層で密封された後、明るいトップコートが施されます。その後、幾何学的なマシュラビーヤ模様が最上層の表面にわずか145～190ミクロンの深さで彫刻され、下層の濃い色調が浮かび上がります。 その結果、光を受けて豊かな質感と立体感を持つ表面が生まれ、視覚だけでなく触覚にも訴えます。

彫刻された各部分は、均一で彫刻的な仕上がりを実現するために、丹念に手作業で研磨されます。模様を表面に施すのではなく、塗装そのものに組み込むことで、卓越した精緻さと耐久性を実現しています。また、レーザーの速度と強度の微妙な変化により、光が表面を移動する際に繊細な視覚的変化を生み出します。本プロジェクトにはエクステリア・サーフェス・センターの全チームが培った全ての専門知識を結集して取り組み、新たな職人技術の開発に貢献しました。

ファントム・アラベスクロールス・ロイス初のレーザー彫刻ボンネットボンネット全体に幾何学的なマシュラビーヤ模様をレーザーで再現

「レーザー彫刻により、技術的に精密でありながら、視覚的に生き生きとした表面を創出することが可能になりました。この特許取得技術を開発するために、チーム全員が何年にもわたって試行錯誤を重ねました。ファントム・アラベスクは、将来のお客様に全く新しい創造的可能性を開く技術の始まりです」

エクステリア・サーフェス・センター ゼネラルマネージャー トビアス・シーケネダー

ファントム・アラベスクは、ビスポークのツートーン仕上げが特徴で、ボディはダイヤモンド・ブラック、上部は対照的なシルバーで彩られています。手描きのショート・コーチラインにも同色があしらわれ、マシュラビーヤのモチーフが繊細に施されています。エクステリアは、ダーククロームの縁取りが施されたイルミネーテッド・パンテオン・グリルと、ライトアップされたスピリット・オブ・エクスタシー、そして22インチのパート・ポリッシュド・アロイホイールによって一層引き立てられています。

マシュラビーヤのモチーフが施された手描きのショート・コーチラインイルミネーテッド・パンテオン・グリル

インテリア：クールな抑制の美学

ファントム・アラベスクのインテリアの中心をなすのは、フェイシア全幅に広がるギャラリーです。ブラックウッドとブラック・ボリバー材を用いて精巧に仕上げられたビスポークのマーケトリー・アートワークがマシュラビーヤのデザインを巧みに表現しています。そこに落ち着いたダークトーンのオフセット・クロックがさりげなく配され、上品に彩りを添えています。

インテリアスイートは、落ち着いたセルビー・グレーとブラックのレザーで仕上げられ、ブラックのシート・パイピングとカーペットがアクセントとなっています。フロントおよびリアのヘッドレストには、対照的なブラックのマシュラビーヤ・モチーフが刺繍され、上質さを高めています。魅惑的なスターライト・ドアは、セルビー・グレーのパイピングとブラックのコントラスト・ステッチで縁取られており、ボンネットの彫刻モチーフの断面図が施されたイルミネーテッド・トレッドプレートが、この画期的なコミッションを完成させています。

ファントム・アラベスクは中東のお客様へ納車され、そのコレクションの中核をなす存在となりました。

ファントム・アラベスクのインテリアの中心となるギャラリー

以上

