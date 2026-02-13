三通りの着こなしが叶う「マルチウェイコート」発売。通勤も休日もこれ一着「CAST:(キャストコロン)」

株式会社三陽商会「キャストコロン」2026年春の新作「マルチウェイコート」

三陽商会が展開するウィメンズブランド「CAST:（キャストコロン）」は、2026年スプリングコレクションの新作として、一着で三通りの着こなしが叶う「マルチウェイコート」を、全国百貨店をはじめとする「キャストコロン」 13店舗（ EPOCA THE SHOP と LOVELESSを含む） と「キャストコロン」ブランド公式サイト＆ストア にて 2026年 1月 から 販売しています。

「キャストコロン」は"High Utility with Essence"をコンセプトに、日常に取り入れやすいデザイン性と長く着られる普遍性を兼ね備えたアイテムを提案しています。

本製品は、2026年スプリングコレクションのシーズンコンセプト「ワークウェア イン ザ オフィス」を象徴するアイテムのひとつです。通勤にも休日にも対応するベーシックなデザインと、三通りで着られる実用性を備えた、オン・オフを横断する汎用性の高いコートです。

今季の「キャストコロン」は、近年の気候変動・環境変化に対応し、ユーティリティにも優れたワークウェアを、都会的にオフィスで着こなすスタイルを提案いたします。

ブランド公式サイト＆ストア内特設ページ

https://store.sanyo-shokai.co.jp/blogs/feature/cast-20260213

■「マルチウェイコート」開発の背景

近年の気候変動による気温変化や多様化するライフスタイルにより、「ワードローブの最適化」が広がっています。そこで、多様なスタイルを楽しむことができるマルチウェイに着目し、さまざまなシーンにフレキシブルに対応できるスプリングコートを開発。シーズンコンセプト「ワークウェア イン ザ オフィス」のもと、従来のベーシックなスタンドカラーコートをベースに、気温や天候、シーンに合わせて3wayで着られる汎用性の高いデザインへとアップデートしています。

■商品の特徴ミドル丈のジレショート丈コート2枚重ねることでミドル丈コートに

【デザイン】

ミドル丈のジレとショート丈のスタンドカラーコートを組み合わせた2枚セットのコート。それぞれ単品でも着用でき、重ねることでミドル丈コートとしても着られる、3wayデザインです。

3wayアウターは、ファスナーやボタンで連結・着脱するデザインが多いなか、本製品は「重ねる」「脱ぐ」だけで着こなしを切り替えられるのが特徴。忙しい朝でも直感的にスタイリングが決まり、手軽に着こなしの変化を楽しめます。

【素材】

たて糸に綿、よこ糸にポリエステルを使った交織ツイル素材を採用。適度なハリ感としなやかさがあり、シワになりにくいのがポイントです。

アウターやコートは専門のクリーニングが必要なことが多い中、家庭洗濯が可能なため、汚れが気になった際も気軽にケアでき、いつでも清潔に着用できます。

【機能性】

・付着した花粉を落ちやすくする加工

・はっ水加工

花粉飛散が本格化する春先から、雨の増える梅雨時期まで、長いシーズン活躍します。

気温や天候の変化が大きいこれからの季節に、安心しておしゃれを楽しめるスプリングコートです。

■商品情報

商品名：マルチウェイコート \59,400（税込価格）

当社品番：N5A01-711

サイズ：S、M

色展開：オフホワイト、ネイビー、ベージュ（全3色）

■マルチウェイコート販売店舗

１.百貨店「キャストコロン」売場

・高島屋新宿店 （7階）

・ジェイアール名古屋タカシマヤ店 （5階）

・遠鉄百貨店 （本館2階）

・岡山天満屋店 （本館2階）

・高島屋大阪店 （本館3階）

・ジェイアール京都伊勢丹店 （4階）

・札幌三越店 （本館2階）

マルチウェイコート展開の様子(高島屋新宿店、2月10撮影)

２.「EPOCA THE SHOP（エポカ ザ ショップ）」売場

・エポカ ザ ショップ玉川

・エポカ ザ ショップ梅田

・エポカ ザ ショップ熊本

３.「LOVELESS（ラブレス）」売場

・ラブレス青山

・ラブレス ニュウマン高輪

・ラブレス ニュウマン横浜

・ラブレス 天神 ヴィオロ

４.EC

「キャストコロン」ブランド公式サイト&ストア

https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/cast_colon

■「CAST:（キャストコロン）」について「キャストコロン」2026 SPRING シーズンビジュアル

ブランドコンセプトは「High Utility with Essence」。

様々な社会環境の変化と共に価値観が多様化していく時代、服の役割も変化する。

パッと見の分かりやすい違いではなく、醸し出す雰囲気で自分を表現するためのツールとして、日常に取り入れやすいデザイン性と長く着ることができる普遍性を兼ね備えたスタンダード服を提案。

「キャストコロン」公式サイト&ストア

https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/cast_colon(https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/cast_colon)

「キャストコロン」オフィシャルインスタグラム

@cast_colon https://www.instagram.com/cast_colon/(https://www.instagram.com/cast_colon/)