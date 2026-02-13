株式会社アクティバリューズ

株式株式会社アクティバリューズ（本社：東京都渋谷区）が宿泊施設向けに提供する All in One Hospitality Cloud「talkappi（トーカッピ）」は、バリューコマース株式会社（本社：東京都千代田区）が提供する宿泊予約システム「DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）」との連携をさらに強化しました。

これまで提供してきた多言語AIチャットボット「talkappi CHATBOT」との連携(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000020288.html)に加え、このたび付帯サービスの予約・手配システム「talkappi ORDER」との連携を開始。宿泊予約から滞在中の食事・体験・各種サービスの予約までを一気通貫で提供することで、宿泊施設の自社予約強化、業務効率化、付帯収益向上を同時に実現します。

■連携によって実現できること：宿泊予約完了後に、付帯サービスをそのまま販売

宿泊予約完了後、そのまま食事・体験・付帯サービスの予約へ 「talkappi」と宿泊予約システム「DYNA IBE」が連携強化

宿泊予約システム「DYNA IBE」が、付帯サービス予約・手配システム「talkappi ORDER」と連携することで、宿泊予約完了画面上に付帯サービス予約ボタンを表示できるようになりました。これにより、利用するサービスおよびその利用日時を、宿泊予約時点であらかじめ確定することが可能になります。

ゲストは、滞在中の食事やアクティビティ・体験、館内サービス、送迎、イベントなどを、宿泊予約と同じ流れでスムーズに予約できます。

宿泊施設にとっては、宿泊プランと滞在中の付帯サービスをセットで案内・販売できるようになり、客単価向上が期待できます。また、食事の利用場所や利用時間を事前に確定できることで、チェックイン時の案内対応が不要となり、チェックイン業務にかかる時間を短縮できます。これにより、繁忙時間帯の混雑緩和や、ゲスト満足度の向上にも貢献します。

さらに、宿泊予約情報がそのまま付帯サービスの利用者情報として反映されるため、ゲストの入力負担を軽減するとともに、施設側での情報確認や照合作業も不要となります。

■導入事例：ベネッセハウス様

瀬戸内海の豊かな自然と安藤忠雄氏設計の建築、そして現代アートが融合した「美術館に泊まる」という、ここでしか体験できない特別な時間と空間を提供する直島のホテル「ベネッセハウス」では、2026年2月2日より本連携機能の利用が開始されました。現在は、ゲストが宿泊プラン予約後、その予約完了画面から滞在中の夕食予約を行う用途で活用されています。夕食の利用レストランや利用予定日時を事前に確定できるため、チェックイン時の案内が不要となり、現場オペレーションがよりスムーズになります。これにより、滞在中の問い合わせ削減や、食事提供数の事前把握による運営効率の向上が期待されています。

▶︎ベネッセハウス様 公式サイト： https://benesse-artsite.jp/stay

■「talkappi ORDER」について

利用イメージ（宿泊予約後、そのままレストラン予約へ。宿泊予約番号・宿泊者名も自動連携）

ホテル・旅館を中心に導入が進む、付帯サービスの手配・予約システムです。商品ごとの在庫数や日付・時間帯に応じた在庫管理、クレジットカードやAmazon Payによるオンライン決済、予約の変更・キャンセルへの自動対応、多言語での予約受付、メール連絡の記録・管理、AIで返信文作成、送料設定など、さまざまな場面に活用できる便利な機能を備えています。現在、全国500以上の宿泊施設・観光施設（※1）で利用されていて、ゲストの体験価値を高めながら、施設の新たな収益機会を創出します。

※1：2026年1月時点 予約システム累計導入数

＜主な利用シーン＞

・貸切風呂の予約受付

・送迎バスの予約管理

・記念日オプション（ケーキ・花束など）の事前手配

・アクティビティ・体験の予約

・ディナーショーなどイベントの参加申込

・おせち料理やクリスマスケーキなどの予約販売

・レストランの予約（会場、コース・料理、時間の指定）

・ホテルグッズ・地域特産品などのオンライン販売 など

▶︎詳細はこちら：https://talkappi.com/order

■「DYNA IBE」について

バリューコマース株式会社が提供する、導入実績累計8,300施設（※2）を誇る宿泊予約システムの最新モデルです。自社HPプランをGoogle ホテル広告やYahoo!検索に自動で掲載できる「メタサーチ連携」に加えて、バリューコマースのソリューション活用で、宿泊施設の自社集客強化に貢献します。

※2：2025年8月時点 予約システム累計導入数

▶︎詳細はこちら：https://www.dyn.co.jp/service/ibe/

■今後の展望

アクティバリューズは今後も、「talkappi ORDER」を中心に、宿泊施設における付帯サービス活用の幅をさらに広げてまいります。宿泊予約前後から滞在中まで、ゲスト体験をより自然につなげる仕組みを進化させるとともに、施設運営の効率化と付帯収益創出の両立を支援します。宿泊施設とゲスト双方にとって価値の高いサービス提供を目指し、継続的なサービス改善と機能拡張に取り組んでまいります。

■会社概要

会社名：株式会社アクティバリューズ

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目23－15 A-PLACE代々木9階

会社設立：2016年6月17日

代表取締役社長：陳 適

資本金：4億9,195万円（資本準備金を含む）

コーポレートサイト：https://activalues.com

株式会社アクティバリューズは、「テクノロジーで旅の感動と観光の未来を創る」というミッションのもと、「省人化DX」「予約・販売」「顧客データのマーケティング活用」を軸に、観光・宿泊施設向けに多様なソリューションを提供しています。今後も、機能の拡張とサポート領域の拡大に注力し、日本の伝統的なおもてなしの精神を大切にしながら、最新のITやAI技術を活用して観光・宿泊業界の課題解決とゲストエクスペリエンス向上に取り組んでまいります。

