ララちゃんランドセル、東京初の直営店を立川にオープン。2027年度モデル全ラインナップを一堂に、2月19日（木）より期間限定で営業開始

ランドセルメーカーの株式会社羅羅屋（本社：埼玉県川口市、代表取締役：安東裕子、以下「羅羅屋」）は、2026年2月19日（木）、東京都立川市に「ララちゃんランドセル 立川期間限定店」をオープンいたします。本出店は東京エリア初となる直営店であり、2027年度4月ご入学向けランドセルを、実物でじっくりと比較・体験いただけるショールームとなります。

■ 東京初出店の背景

ララちゃんランドセルは、埼玉県川口市の本社ショールームをはじめ、福島県会津若松市、千葉県千葉市、大阪府大阪市、長崎県長崎市に直営ショールームを展開してまいりました。一方で、東京都内には直営の常設店舗がなく、都内在住のお客さまからは「実物を見てから選びたい」「子どもに実際に背負わせて確かめたい」といったお声を多数いただいておりました。

こうしたご要望にお応えするため、東京都心部と多摩地域の双方からアクセスしやすいJR立川駅南口エリアに、期間限定の直営店を開設する運びとなりました。中央線沿線はもちろん、南武線・青梅線・多摩モノレールなど複数路線が乗り入れる立川は、都内西部から神奈川県北部まで幅広いエリアからご来店いただけるロケーションです。

■ 店舗概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56167/table/24_1_1f09089cdf4d57814de31c5eca6e11e2.jpg?v=202602130251 ]

■ 展示・販売商品について

立川期間限定店では、2027年度カタログに掲載の全商品を展示・販売いたします。オーダーメイドランドセル（組み合わせ530億通り以上）、コスモレインボー、コレクション（既製品）の全ラインナップに加え、アディダスランドセルの新作「アディダス ヴェントX」や、限定数のプレミアム販売となる「ニューエラ」モデルも取り扱います。

お子さまに実際にランドセルを背負っていただき、サイズ感や背負い心地、色味やデザインをじっくりご確認いただけます。ララちゃんランドセル独自の「マジかるベルト」の付け換え体験も店頭でお試しいただけます。

■ ショールーム来店特典

立川期間限定店は全国ショールーム特典の対象店舗です。ララちゃんスタンプラリーにご参加いただくと、以下の割引が適用されます。

3月31日（火）まで：5,000円引き

4月1日（水）～ 7月31日（金）まで：3,000円引き

※「ニューエランドセル」はこども商品券（お値段と同額分）をランドセルのお届け時にお送りします。

※「別売マジかるベルト」「サンリオキャラクターズレッスンバッグ」等の単品商品は対象外です。

※立川ショールームは2月19日（木）よりスタートいたします。

■ 全国の直営ショールーム一覧

立川期間限定店のオープンにより、ララちゃんランドセルの直営ショールームは全国7拠点（うち期間限定1拠点）となります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56167/table/24_2_79114d5dd9fca41f368ca8236ec27c3a.jpg?v=202602130251 ]

■ ララちゃんランドセルの特徴

ララちゃんランドセルは、「重さではなく、背負いやすさ」を重視したランドセルメーカーです。全商品に搭載された独自機能「マジかるベルト」は、お子さまの成長に合わせてベルトを交換できる画期的なシステム。教材等の重さによる肩こり・腰痛のリスクを軽減し、6年間快適な通学をサポートします。

また、オリジナル人工皮革「ベルビオ・5」は、本革のような高級感ある質感と優れた発色、耐傷性・防水性を兼ね備えた素材です。自社にデザイナーを擁し、国内自社工場で一つ一つ手づくりすることで、デザインの独自性と品質の高さを両立しています。6年間完全無料修理保証付き。

■ 代表取締役 安東裕子 コメント

「東京都内に直営店を構えることは、かねてからの念願でした。立川は多摩地域の中核都市であり、都心部からも多摩エリアからもアクセスしやすい場所です。ぜひご家族でお気軽にお越しいただき、ララちゃんランドセルの背負い心地やデザインを実際にご体感ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。」

■ 2027年度商品の販売について

2027年度ご入学向けランドセルの販売開始：2026年2月11日（水）

立川期間限定店オープン：2026年2月19日（木）

公式サイト：https://raraya.co.jp/

カタログ請求：https://raraya.co.jp/catalog（無料）

■ 会社概要

会社名：株式会社羅羅屋

所在地：〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-22-1

代表取締役：安東裕子

設立：1974年8月23日

事業内容：ランドセルの製造・販売

公式サイト：https://raraya.co.jp/