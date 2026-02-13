【新製品】ケルヒャー、エコマーク取得の床洗浄機用洗浄剤 「フロア　Pro ナチュラルスタンダードクリーナー RM 69N ASF マルチECO」を2月13日（金）に発売

ケルヒャー ジャパン株式会社

清掃機器の世界最大手メーカー、ドイツ・ケルヒャー社の日本法人、ケルヒャー ジャパン株式会社 （本社：神奈川県横浜市港北区、代表取締役社長：挽野 元）は、洗浄成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分で構成し、優れた環境性能と工業レベルの洗浄力を両立した業務用床用洗浄剤「フロア Pro ナチュラルスタンダードクリーナー RM 69 N ASF マルチECO」を、2026年2月13日（金）に発売いたします。

業務用床用洗浄剤「フロア Pro ナチュラルスタンダードクリーナー RM 69 N ASF マルチECO」

昨今、グリーン購入法への対応や廃棄物の適正処理など、企業における環境対策への要求は年々高まりを見せています。加えて、2024年の労働安全衛生規則等の改正により、ビルメンテナンス業界においても化学物質管理の対象が拡大され、現場作業者の健康を守る「より安全な洗浄剤」が求められています。

環境先進国であるドイツにルーツを持つケルヒャーは、地球環境への負荷を最小限に抑えるため、天然由来成分を使用した洗浄剤の開発の強化をグローバル方針として掲げています。（※１）本製品は、プロの現場で長く信頼されてきた従来品（RM 69 ASF）と同等の高い洗浄能力を維持しながら、天然由来成分99％を実現しました。これにより、従来品で表示されていたGHSピクトグラム（ハザードマーク）の適用外となり、エコマーク認定も取得しました。（※2）洗浄力はそのままに、床洗浄機からモップ洗浄まで幅広く使用でき、より安全で取り扱いやすく、環境にも人にも優しい製品へと進化を遂げました。

（※1)「ケルヒャーのサステナビリティ戦略2025」は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）を指針とし、私たちが達成したい明確な対策や目標を「ゼロ・エミッション」、「リデュース、リユース、リサイクル」、「ソーシャルヒーロー」の３つを中心に掲げ、その実現に取り組んでいます。私たちはケルヒャーの未来がサステナビリティと直結していると考えています。

(※2）認定番号25 167 011。「エコマーク」は、国際標準化機構の規格ISO14024「タイプ1環境ラベル制度」に基づき公益財団法人日本環境協会が運営する環境ラベルです。2025年1月1日付で新たに「清掃用資材」認定基準を制定し、認定を開始しました。 エコマーク事務局ニュースサイト https://www.ecomark.jp/info/item/

製品特長

製品概要

製品詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68349/table/225_1_3e93553f8228ac4e11a87d3bbc366e7e.jpg?v=202602131151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/68349/table/225_2_fb9cc4b273080f627d8934a5ac5b6ef6.jpg?v=202602131151 ]

・業務用床用洗浄剤「フロアPro ナチュラルスタンダードクリーナー RM 69N ASF マルチECO」

https://www.kaercher.com/jp/professional/cleaning_agents/professional/floor/everyday-cleaner/rm-69n-asf-62962230.html

ケルヒャー ジャパン株式会社について

ケルヒャー ジャパンは、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカー、ケルヒャーの18番目の現地法人として1988年に設立されました。ケルヒャーは1935年の創立以来、革新的な技術開発を続け、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スイーパー、スチームクリーナーなど、家庭用から業務用まで3,000種類もの清掃機器を有し、世界約190カ国で愛用されています。また、総合的な洗浄技術を活かし、ニューヨークの自由の女神やリオデジャネイロのキリスト像、東京・日本橋など、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生する文化貢献活動も手がけています。 ケルヒャーは、クリーンな世界の実現にむけて、人々の豊かな暮らしを支えるための快適な清掃体験を提供してまいります。

https://www.kaercher.com/jp/