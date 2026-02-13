″刷る″ではなく″造形する″Tシャツ。

― 円谷プロダクション正式ライセンスによる怪獣Tシャツを2026 A/Wで発表 ―

株式会社ユースマイル

有限会社スーパースリーは、Tシャツブランド「7THWORLD（セブンスワールド）」を立ち上げ、公式ECサイト（https://7thworld.jp/）を公開しました。

7THWORLD最大の特徴は、立体（3D）構造で表現された独自のシルクスクリーン技法です。一般的なプリントTシャツとは異なり、インクの厚み・積層・陰影までを設計し、Tシャツ上に"造形物"としてグラフィックを成立させるという、他に類を見ない表現手法を採用しています。

また2026 A/Wシーズンでは、株式会社円谷プロダクションと正式にキャラクターライセンス契約を締結。ウルトラ怪獣をモチーフにした新作Tシャツを、2026年2月17日～19日開催の展示会「2026 A/W CHOIS VOL.6」にて初披露します。

7THWORLDについて ― "プリント"ではなく"構築"

▲3Dシルクスクリーンの立体感が伝わる、斜めからのプロダクトカット

7THWORLDは、「Tシャツを平面のキャンバスから解放する」ことをテーマに誕生しました。

本ブランドのTシャツは、シルクスクリーンを多層的に刷り重ね、インクの盛り・凹凸・影の出方まで計算し、視覚だけでなく触覚にも訴える表現を実現しています。そのため、デザインは光の当たり方や見る角度によって表情を変え、平面印刷では決して再現できない存在感を放ちます。

この3Dシルクスクリーン技法は高度な調整と経験を要し、大量生産や模倣が極めて困難である点も特徴です。

なお、立体的な造形でありながら日常使いにも対応。自社試験では、普段着と一緒に30回洗濯を行っても、3D立体部分の剥がれや損傷は確認されませんでした。

▲プリント表面の凹凸が分かるクローズアップカット

ブランドの思想と制作背景は、以下のページで詳しく紹介しています。

https://7thworld.jp/pages/about

制作者コメント

「私は失敗したことはない。うまくいかないやり方を10,000通り見つけただけだ」

― トーマス・エジソン（発明家）

30年にわたりプリントに向き合い、裏原をはじめ、さまざまなストリートブランドを支えてきました。

しかし、目まぐるしく変化するサブカルチャーの中で自分を見失い、シルクスクリーンに嫌気がさしてしまった時期もありました。

もう一度原点に立ち返り、試行錯誤を重ねた末にたどり着いたのが、独自の特殊シルクスクリーン技法です。

数々の失敗、経験、そして挑戦は、いま大きな感動と自信へと変わっています。

日常の中には、刺激やヒントが無数に転がっています。

遊び心を忘れず、それらを見逃さないように。

Like a Rolling Stone!!



― 刷り師 星野

円谷プロダクションとのライセンス契約について

― 刷り師 星野

7THWORLDは、株式会社円谷プロダクションとキャラクターライセンス契約を締結し、ウルトラ怪獣を題材とした新作Tシャツを制作しました。

怪獣の持つ重量感、皮膚や表皮のディテール、"立体であること"そのものの魅力を、7THWORLD独自の3Dシルクスクリーン技法によって表現。キャラクターを「描く」のではなく、Tシャツ上に存在させるアプローチで再構築しています。

特撮文化が持つ立体的な魅力と、物理的な凹凸を持つプリント技法が融合した、唯一無二のコレクションです。

▲円谷プロダクションのライセンスにより製作された怪獣Tシャツ ザラブ星人▲円谷プロダクションのライセンスにより製作された怪獣Tシャツ ミイラ怪獣 ドドンゴ展示会出展情報

展示会名：2026 A/W CHOIS VOL.6(https://chois-show.com/)

会期：2026年2月17日（月）～2月19日（水）

会場：有限会社スーパースリー（7th world）6階

ブース：A-6

出展内容：

・7THWORLD 新作Tシャツ

・円谷プロダクション ライセンス怪獣Tシャツ初公開

公式情報

ブランドサイト：https://7thworld.jp/

Instagram：@7thworld2025(https://www.instagram.com/7thworld2025/)

本件に関するお問い合わせ先

有限会社スーパースリー（EC運営代行：株式会社ユースマイル）

担当：星野

E-mail：store@7thworld.jp