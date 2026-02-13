CONVERSE ×『NARUTO-ナルト- 疾風伝』が、初コラボ。キャラクターをモチーフにした6種のALL STARが登場

コンバースジャパン株式会社

CONVERSE（コンバース）は、国内外で人気を博すTVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボレーションスニーカーを発売します。 本コラボレーションでは、「ALL STAR（オールスター）」をベースに、作品に登場するキャラクターをモチーフとした全6種を展開。2026年2月20日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い店舗にて、限定数量で順次発売予定です。

ラインアップは、OXカットモデルの「ALL STAR OX / NARUTO SHIPPUDEN」と、HIカットモデルの「ALL STAR HI / NARUTO SHIPPUDEN」の2型構成。「ALL STAR OX」では、うずまきナルト、うちはサスケ、春野サクラ、はたけカカシの4人をモチーフにしたデザインを採用し、「ALL STAR HI」では、波風ミナトとうちはイタチをモチーフに、それぞれのキャラクターを想起させるカラーリングやモチーフを落とし込みました。作品の世界観を、シューズ全体で表現した仕上がりとなっています。

各モデルには、ヒールラベルやインソールにオリジナルグラフィックを施すなど、コラボレーションならではのディテールを採用。『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の世界観と、ALL STARの普遍的なデザインが融合した一足に仕上げました。さらに、作品のイメージを落とし込んだオリジナルカートンを採用しています。

また、本モデルには快適な履き心地を追求したALL STARのリニューアルスペックを搭載。クッション性と通気性に配慮したソール構造により、日常使いから長時間の着用まで対応します。作品ファンはもちろん、スニーカーファンにも向けたコラボレーションモデルです。

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

ALL STAR OX / NARUTO SHIPPUDEN(https://converse.co.jp/products/31317140)

うずまきナルトうちはサスケ春野サクラはたけカカシ

商品名：ALL STAR OX / NARUTO SHIPPUDEN（オールスターOX / ナルト シップウデン)

価格：12,100円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ナルト、サスケ、サクラ、カカシ

素材：アッパー・キャンバス、アウトソール・ラバー

POINT

リニューアルスペックを採用したALL STAR OXをベースに、うずまきナルト、うちはサスケ、春野サクラ、はたけカカシの4人をモチーフにデザイン。 アッパーのかかと部分には各キャラクターに関するモチーフを刺繍で表現し、シューレースのデュブレには、主人公たちが暮らす「木ノ葉隠れの里」のマークをデザインしています。うちはサスケモデルのみ、傷が付いた「木ノ葉隠れの里」のマークを採用するなど、キャラクター設定を反映したディテールもポイントです。

ALL STAR HI / NARUTO SHIPPUDEN(https://converse.co.jp/products/31317150)

波風ミナトうちはイタチ

商品名：ALL STAR HI / NARUTO SHIPPUDEN（オールスター HI / ナルト シップウデン)

価格：14,300円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ミナト、イタチ

素材：アッパー・キャンバス、アウトソール・ラバー

POINT

リニューアルスペックを採用したALL STAR HIをベースに、波風ミナトとうちはイタチをモチーフにデザイン。 アッパー全体には、それぞれのキャラクターを象徴するモチーフをプリントし、ハイカットならではの存在感ある仕上がりとしています。

ミナトモデルは、波風ミナトの火影マントをモチーフにしたデザインをアッパーにプリントし、「四代目火影」の文字を踵紐に刺繍。アンクルパッチには「木ノ葉隠れの里」のマークをデザインしています。 イタチモデルは、“暁”の装束をモチーフにした柄をアッパー全体にプリントし、右手薬指の指輪に記された「朱」の文字を踵紐に刺繍。アンクルパッチには万華鏡写輪眼のアイコンを採用しています。

■ 『NARUTO-ナルト-』とは

「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。

主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。

2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。

アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。

■CONVERSE（コンバース）とは 1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/