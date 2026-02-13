1着で4通りの着こなし、着替えなしでシーンに合わせた装いを実現！　フリルを持ち歩いて、いつでもどこでも変幻自在のカスタムブラウス登場

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、襟と袖のフリルを自由自在にカスタマイズでき、仕事やプライベートのシーンに合わせてスタイルを切り替えられる「4WAYバンドカラーフリルブラウス」を2月13日（金）より「洋服の青山」主要200店舗と公式オンラインストアで発売します。

◎商品紹介： https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006038423215/

働き方の多様化やライフスタイルの変化により、仕事の合間に子どもの行事へ参加したり、仕事終わりに食事会やイベントへ向かったり、時間を効率的に楽しむビジネスパーソンが増えてきました。また、昨今の物価高騰を受け、消費者の節約意識は高まっており、ファッションにおいても多様なシーンで着回せる「コスパ」に優れたアイテムへの注目は集まっている現状です。お客様からも「1着で印象が変わるインナーが欲しい」「シーンに合わせて装いの雰囲気を変えたい」といった声があがっています。そこで今回は、襟と袖のフリルを簡単に取り外せて、気分やシーンに合わせてさまざまな着こなしが可能なブラウスを企画しました。

本商品は、襟と袖のフリルを自由に組み合わせることで、１着で4通り（4WAY）のスタイルを楽しめます。例えば、デスクワークの際や、さりげなくトレンド感を取り入れたい時には「袖フリル」で手元にアクセントを。また、顔周りを華やかに演出したい時には「襟フリル」を。フリルの着脱次第で、その日のシーンや気分に合わせて自在に印象を変えることができます。袖口には、簡単に着脱可能なワンタッチ式ボタンを採用しました。フリルをバッグに忍ばせておくだけで、外出先でも瞬時にスタイルを切り替えられます。さらに、襟元にはあえて標準的なボタンを採用。パーツを装着した際も浮きにくく首筋に沿うすっきりとしたシルエットにこだわりました。

【商品概要】

商品名 バンドカラーフリルブラウス【4WAY】

素材 ポリエステル65%、レーヨン35%

色柄 ブルーストライプ

機能 透け防止、UVカット、遮熱、接触冷感、形態安定

サイズ M～L（全2サイズ）

販売価格 税込6,589円

販売店舗 洋服の青山主要200店舗、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。