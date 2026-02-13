【A part by】ブランド20周年のアニバーサリーイヤーが始動！ティザー企画では、ブランドのリブランディングを支えた実力派クリエーター陣による限定アイテムを2月13日（金）発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のアパートバイは、ブランド設立20周年を迎えます。その記念すべき節目に向けた序章となるティザー企画として、フォトグラファー・松原博子氏とアートディレクター・畔柳仁昭氏がコラボレーションして制作したフォトプリントTシャツとトートバッグを発表します。

アパートバイは2022年より「麗しいひと」をキーワードに商品開発を見直しリブランディングを図り、2025年2月に「apart by lowrys（アパートバイローリーズ）」から「A part by（アパートバイ）」にブランド名を変更しました。このリブランディング期からブランドのシーズンビジュアルを手がけてきたフォトグラファー・松原博子氏と、ロゴデザインおよびビジュアルディレクションを担当したアートディレクター・畔柳仁昭氏がタッグを組み、2026年3月よりブランド設立20周年を迎えるタイミングの記念企画として、特別なアイテムを制作しました。

コラボレーションアイテムのデザインは畔柳氏が担当し、ビジュアルには、同氏のディレクションのもと松原氏が撮影した歴代のシーズンビジュアルを使用。二人の遊び心ある架空の世界観をグラフィックに再編集し、Tシャツとトートバッグという日常的なアイテムに落とし込みました。

ブランドの20周年という節目を祝うと同時に、これからもアパートバイが多くの人に愛される続ける存在であるようにという想いを込めた、記念企画ならではのコレクションです。

3月より始まる20周年企画ではノベルティイベントや20周年限定アイテム、特別なコラボレーションにブランド初のキッズアイテムの展開など、20年を支えてくれたお客さまへの感謝を込めたイベントを企画しています。

■アイテム概要

発売日：

2026年2月13日（金）正午12:00~

特設サイト：

https://www.dot-st.com/apartbylowrys/disp/itemlist/?dispNo=002001668

取扱い店舗：

アパートバイ全店、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）

■商品詳細

コラボフォトTシャツ

\8,800（税込）

フリーサイズ

コラボフォトトートバッグ

\4,400（税込）

■フォトグラファー・松原博子氏プロフィール

フォトグラファー。京都生まれ。 戎 康友氏に師事し、 2009 年に独立。雑誌、広告で活動中。

www.hirokomatsubara.com

■アートディレクター・畔柳仁昭氏プロフィール

1979年生まれ。デザインスタジオPark Sutherland（サザランド）を拠点に、ファッション、アート、ライフスタイル全般の分野でクリエイティブワークを手がける。感性とコンセプトを軸にした表現を追求している。

■A part by（アパートバイ） について

きっかけになる服。

身体のラインを美しく生かす方法に気づく。

その日一日を最高にハッピーに過ごせる。

それが、< A part by >の服。

出逢った瞬間に心ときめき

身につけることでイマジネーションが湧いて自身をアップデートするきっかけになる。

「自分らしさ」を知っている大人の女性たちへ。

必要不可欠なpart(パーツ)のひとつが、ここにあります。

＜公式WEBストア and ST＞ http://www.dot-st.com/apartbylowrys/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/apartbylowrys /

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official