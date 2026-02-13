コリアーズ、「オフィスマーケットレポート | 大阪市中心部・グレードAオフィス | 2025年第4四半期」を発刊

コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社

大手総合不動産コンサルティングサービスであるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社（代表：谷川雅洋、本社：東京都千代田区、NASDAQおよびTSX：CIGI、以下コリアーズ・ジャパン）は、「オフィスマーケットレポート | 大阪市中心部・グレードAオフィス | 2025年第4四半期」を発刊いたしました。本レポートでは、2025年10～12月期の大阪中心部におけるグレードAオフィス賃貸市場の動向を分析しています。

ネットアブソープションが新規供給を上回り、空室率が低下

2025年10～12月期の大阪市中心部グレードAオフィス市場では、ネットアブソープションが23,900坪となり、新規供給量23,100坪を上回りました。これにより、空室率は2.9％（前期比▲0.3ポイント）まで低下し、低下トレンドが継続しています。2025年通年でもネットアブソープションは53,300坪と、新規供給量37,900坪を大きく上回りました。

平均賃料19,000円／坪へ上昇、貸主優位の環境が定着

タイトな需給環境を背景に、平均賃料は19,000円／坪（前期比＋1.5％）へ上昇し、2025年通年では＋6.8％の上昇を記録しました。空室率の低下に伴い、市場環境は貸主優位に転じており、募集賃料の引き上げや契約更改時の賃料改定が広がっています。

大型供給の一巡後、需給は引き締まり局面へ

大阪では2022年から2025年にかけて、梅田・淀屋橋エリアを中心に大型オフィスの竣工が相次ぎましたが、好立地・高グレードオフィスへの移転需要を背景に、成約は着実に進んでいます。一方、2026年以降の新規供給は年平均5,000坪を下回る水準まで急減する見通しで、空室率は緩やかに2％前後まで低下すると予想されます。こうした需給環境を受け、賃料は今後も年率5％前後での上昇が継続する見通しです。

「オフィスマーケットレポート | 大阪市中心部・グレードAオフィス | 2025年第4四半期」全文は、以下よりご覧いただけます。

https://www.colliers.com/ja-jp/research/osaka-office-market-q4-2025

コリアーズについて

コリアーズは、ナスダックおよびトロント証券取引所に上場する、事業用不動産サービス、エンジニアリングコンサルティング、投資運用を専門とする、世界有数の大手総合不動産コンサルティングサービス会社です。世界 70 か国で事業を展開し、24,000 人のエンタープライズ精神に富んだプロフェッショナルが、クライアントに卓越したサービスと専門的なアドバイスを提供しています。また、当社株式を保有する経験豊富な経営陣は、約 30 年間にわたり、年間約 20%の複利ベースの投資収益率を株主に提供してきました。年間収益は 55 億ドル、運用資産は 1,080 億ドルに達しています。コリアーズは、クライアント、投資家、社員の成功を加速させることにコミットしています。詳細は colliers.com/ja-jp（日本語公式サイト）、X（旧 Twitter） @ColliersJapan、LinkedIn にてご覧いただけます。

コリアーズ・ジャパンについて

コリアーズ・ジャパンは、東京・大阪の拠点に 100 人以上の専門家を擁し、国内外の投資家・オーナー・テナント向けに、オフィス リーシング、インダストリアル リーシング、リーシングマネジメント、キャピタルマーケット、インベストメントサービス、プロジェクトマネジメント、デザイン ビルド、ワークプレイス コンサルティング、コンサルティングアドバイザリー、不動産鑑定およびホテルズ＆ホスピタリティのアドバイザリー業務を提供しています。

コリアーズの最新情報については、弊社のウェブサイトをご参照ください。

https://www.colliers.com/ja-jp/about

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/colliers-international/

X(旧Twitter): https://twitter.com/Colliers

Instagram: https://www.instagram.com/colliers_japan/

Facebook: https://www.facebook.com/ColliersJP/

YouTube: https://www.youtube.com/user/ColliersIntlAsia