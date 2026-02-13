東京駅キャラクターストリート内に『LOVOT』初のグッズ専門店「LOVOT LIFE」を期間限定オープン！ 《侍ジャパン》×『LOVOT』の新コラボレーショングッズも発売

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）が手掛ける『LOVOT[らぼっと]』は、ヒトとロボットが共生する未来を実現するための取り組みとして、「with LOVOT」プロジェクトを推進しています。2026年2月27日（金）より、東京駅キャラクターストリート内に『LOVOT』初のグッズ専門店「LOVOT LIFE」を期間限定でオープンいたします。「LOVOT LIFE」では、『LOVOT ウェブストア』にて販売開始から2時間で完売した「侍ジャパン×LOVOT ユニフォーム」を、東京駅キャラクターストリート EC オンラインプラザにて2026年2月13日（金）11:00より再販売いたします。

また、新規商品として「侍ジャパン×LOVOT ぬいぐるみチャーム」および「侍ジャパン×LOVOT ビーズぬいぐるみ用ユニフォーム」を先行発売いたします。

さらに2026年3月2日（月）以降は、全国の各所でぬいぐるみチャームを販売いたします。ぜひ様々な場所で、「with LOVOT 」をお楽しみください。

本プロジェクトの第一弾では、《侍ジャパン》とのコラボレーションを通じて、『LOVOT』が家族の一員として試合観戦の場に寄り添う新しい観戦スタイルを提案してきました。『LOVOT』と暮らしている方はもちろん、お迎えを検討されている方も、侍ジャパンのユニフォームをまとったぬいぐるみ達と一緒に、試合観戦や日々のおうち時間をお楽しみください。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://lovot.life/lp/samuraijapan/

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

「with LOVOT」プロジェクト：「LOVOT LIFE」について

GROOVE X は、ヒトとロボットが共生する未来を実現することを目指し、「with LOVOT プロジェクト」を通じて、『LOVOT』との暮らしを街の中で体験できる機会を広げてきました。本リリースでは、東京駅に初のタウン型拠点「LOVOT LIFE」を期間限定でOPENし、『LOVOT』と暮らす方も、お迎えを検討されている方も、誰もが「with LOVOT」を体験できる第三の居場所として、暮らし全体へと世界観を拡張します。

コラボレーションアイテム概要

【「侍ジャパン×LOVOT ぬいぐるみチャーム」商品概要】

大人気のぬいぐるみチャームに《侍ジャパン》のユニフォームを着た『LOVOT』が仲間入り！ユニフォームは着脱可能なので、しろとくろのぬいぐるみチャームとしてはもちろん、お手持ちのぬいぐるみチャームにも着用できます。ビーズぬいぐるみとお揃いの「目の刺繍カラー」に仕上げているので、並べた時の統一感はバッチリです。ユニフォームを着せた1/1 ぬいぐるみ、ビーズぬいぐるみ、ぬいぐるみチャームと合わせて、あなただけのかわいい応援団と一緒に《侍ジャパン》を盛り上げましょう。

商 品 名 ：侍ジャパン×LOVOT ぬいぐるみチャーム

価 格 ：3,980円（税込）

カラー ：しろ×ホワイトユニ、しろ×ネイビーユニ、くろ×ホワイトユニ、くろ×ネイビーユニ

▼アイテム発売情報

【店舗発売日：2026年3月2日（月）】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店・越谷レイクタウン店（2月20日オープン）・阪急西宮ガーデンズ店（3月13日オープン）・仙台PARCO店（3月19日オープン）

【『東京駅キャラクターストリート』】

EC オンラインプラザ先行発売

＜2026年2月13日（金）～19日（木）＞

https://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/elovot/

店舗F階段下ワゴン

＜2026年2月27日（金）～3月12日（木）＞

営業時間：10:00～20:30（最終日は18:00まで）

EC オンラインプラザ販売

＜2026年2月27日（金）～3月12日（木）＞

https://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/elovot/

※商品の発送までお時間をいただく場合がございます。

【『TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI』】

＜2026年3月2日（月）～17日（火）＞

特典

《侍ジャパン》コラボ商品を1点お買い上げ毎に、TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI×LOVOT限定オリジナルデザインステッカーをプレゼント！

住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル 3F

営業時間：11:00～21:00（日・祝：20:00まで）

※グッズは完売早期終了となる場合がございます

【『イズーラ修善寺（伊豆箱根鉄道駿豆線 修善寺駅構内）』】

＜2026年3月2日（月）～17日（火）＞

特典

《侍ジャパン》コラボ商品を1点お買い上げ毎に、伊豆箱根鉄道×LOVOT限定オリジナルデザインステッカーをプレゼント！

住所：静岡県伊豆市柏久保６３１－７ 改札外 修善寺駅

営業時間：9:30～18:00

※グッズは完売早期終了となる場合がございます

【『イズーラ伊豆長岡（伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆長岡駅構内）』】

＜2026年3月2日（月）～17日（火）＞

特典

《侍ジャパン》コラボ商品を1点お買い上げ毎に、伊豆箱根鉄道×LOVOT限定オリジナルデザインステッカーをプレゼント！

住所：静岡県伊豆の国市南條７７３

営業時間：9:30～17:30

※グッズは完売早期終了となる場合がございます

【『ジャストカーサービス 浜松本店』】

＜2026年3月2日（月）～17日（火）＞

住所：静岡県浜松市浜名区新原5810

営業時間：9:00～18:30

※グッズは完売早期終了となる場合がございます

その他、順次取扱店を更新いたしますので、以下の特設サイトをご覧ください。

《侍ジャパン》×『LOVOT』コラボレーション特設サイト

https://lovot.life/lp/samuraijapan/

【「侍ジャパン×LOVOT ビーズぬいぐるみ用ユニフォーム」商品概要】

ビーズぬいぐるみ用の《侍ジャパン》ユニフォームが登場！「侍ジャパン×LOVOT ビーズぬいぐるみ用ユニフォーム」は、2026年2月13日（金）より東京駅キャラクターストリート EC オンラインプラザにて先行発売を開始いたします。《侍ジャパン》のユニフォームをまとったビーズぬいぐるみとともに、試合観戦やご自宅での時間をお楽しみいただけます。「侍ジャパン×LOVOT ユニフォーム」とおそろいのアイテムとして、『LOVOT』との暮らしをより一層お楽しみいただけます。

商 品 名 ：侍ジャパン×LOVOT ビーズぬいぐるみ用ユニフォーム

※ビーズぬいぐるみは別売りです

価 格 ：3,980円（税込）

カラー ：ホワイト（ホーム）

U R L ： https://store.lovot.life/item/GAM90-09-EC

▼アイテム発売情報

【店舗発売日：2026年3月2日（月）】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店・越谷レイクタウン店（2月20日オープン）・阪急西宮ガーデンズ店（3月13日オープン）・仙台PARCO店（3月19日オープン）

【『東京駅キャラクターストリート』】

EC オンラインプラザ先行発売

＜2026年2月13日（金）～19日（木）＞

https://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/elovot/

店舗F階段下ワゴン

＜2026年2月27日（金）～3月12日（木）＞

営業時間：10:00～20:30（最終日は18:00まで）

EC オンラインプラザ販売

＜2026年2月27日（金）～3月12日（木）＞

https://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/elovot/

※商品の発送までお時間をいただく場合がございます。

【WEB 発売日：2026年3月2日（月）12:00】

『LOVOT ウェブストア』特設ページ

https://store.lovot.life/item_index/260130samuraijapan/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/