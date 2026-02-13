日本ハウズイング FAMILY ROOMにMEGAルーク&くまもる登場! ～「日本ハウズイング FAMILY ROOM」で、お子さまと一緒に安心して観戦できる空間を共創～

トヨタアルバルク東京株式会社

トヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：林 邦彦）は、日本ハウズイング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小佐野 台、以下「日本ハウズイング」）とパートナーシップ契約を締結しました。本パートナーシップ契約を通じて、昨年10月に開業した「TOYOTA ARENA TOKYO」３階のFAMILY ROOMの名称を「日本ハウズイング FAMILY ROOM」とし、お子さま連れのスポーツ観戦に新たな楽しみ方を提案していきます。今回はその第一弾として、アルバルク東京のマスコット「ルーク」の巨大ぬいぐるみ「MEGAルーク」と、日本ハウズイングのマスコット「くまもる」のぬいぐるみを設置。今後も様々な取り組みを計画しています。

■本パートナーシップの意義と背景について

トヨタアルバルク東京株式会社が運営する新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」は「可能性にかけていこう」というコンセプトのもと、「スポーツ」「モビリティ」「サステナビリティ」を重点テーマにしています。「スポーツ」のテーマでは、プロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」がホームアリーナとして利用し、新たなスポーツ観戦体験を提供しています。なかでもFAMILY ROOMは、お子さまと一緒にスポーツ観戦をより楽しめるよう設置したものです。

「コツコツで未来を支える 未来を変える」を経営理念に掲げ、分譲マンションを中心に、ビルやスポーツ施設など様々な建物を管理する日本ハウズイング株式会社とのパートナーシップにより、今後は「日本ハウズイング FAMILY ROOM」を利用されるお子さまやそのご家族が、これまで以上に安心して快適に楽しんでいただけるような取り組みをともに進めていきます。

■「日本ハウズイング FAMILY ROOM」について

アリーナの3階に位置する「日本ハウズイング FAMILY ROOM」は、お子さま向けのプレイスペースを兼ね備え、観客席とも自由に行き来ができます。また、観戦空間の座席は、小さなお子さまでも座りやすいよう、仕切りがないベンチシートを採用。プレイルームからもガラス越しに試合を見ることができるため、お子さまを見守りながらの観戦や、室内は調光対応が可能なため、感覚過敏の症状を持つ方でも安心して過ごしていただく「センサリールーム」として利用することもできます。

また、このたび、小さなお子さまが楽しくプレイスペースで過ごせるよう、日本ハウズイングのマスコットキャラクター「くまもる」のぬいぐるみを5体、アルバルクのマスコットキャラクター「ルーク」のぬいぐるみの中でもっとも大きな「MEGAルーク」を1体ご用意しました。くまもる、ルークとともに、安心で快適な観戦体験をお楽しみください。

■「MEGAルーク」とは

「ルーク」は、もふもふの毛並みと眠そうな顔がかわいい、アルバルク東京のマスコットキャラクター。バスケを観るのが大好きで、誰とでもすぐにお友だちになるのが得意。大人から子どもまで、多くのアルバルクファンに愛されています。

MEGAルークはそんなルークの巨大ぬいぐるみ。高さ75センチと、大人でも両手でやっと抱えられる大きさで、存在感と可愛さが溢れています。

▼「ルーク」

https://www.alvark-tokyo.jp/team/mascot/

▼「MEGAルーク」商品情報

https://www.bleague-shop.jp/at/item/detail/1_6_ARK-25017_1/-

■「くまもる」とは

「くまもる」は日本ハウズイングのマスコットキャラクターで、白いもふもふの毛並みとつぶらな瞳が特徴のくまの男の子です。名前の由来は「くま」＋「守る」。これからも多くの皆様に愛されるキャラクターを目指してがんばります！

▼「くまもる」

https://www.hn-online.jp/about/character/

■TOYOTA ARENA TOKYOについて

東京・お台場エリアの青海に2025年10月に開業した、次世代型スポーツアリーナです。アルバルク東京のホームアリーナとして使用するほか、様々なスポーツ観戦やエンターテイメント興行に対応します。ライブエンターテイメントの興奮や感動を増幅させる『圧倒的な面積を誇るLEDビジョン』と、これまでにない観戦体験となる『上質なホスピタリティ施設・サービス』などが特徴。東京から、世界に向けて、新しいアリーナ文化を発信していきます。

TOYOTA ARENA TOKYO公式WEBサイト：https://www.toyota-arena-tokyo.jp/

◼︎日本ハウズイング株式会社

創業年月日：1958年12月

本店所在地：東京都新宿区新宿1丁目31番12号

代表者：代表取締役社長 小佐野 台

事業内容：マンション管理事業、ビル管理事業、不動産管理事業、営繕工事業

URL：https://www.housing.co.jp/