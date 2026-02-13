YouTube発・小学生向けヒーローコメディ『ヒロたま！ヒロくん』の読み切りまんが『月刊コロコロコミック3月号』に掲載！

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓、以下BitStar）が手がけるアニメ事業「ビットスターアニメ」は、株式会社小学館発刊の子ども向け月刊誌『月刊コロコロコミック3月号』（2026年2月14日発売）にて、YouTubeで人気の「ヒロたま！ヒロくん」が読切まんがとして掲載されることをお知らせいたします。

BitStarがプロデュースし、チャンネル登録者数約28.5万人を誇る人気YouTubeアニメ『ヒロたま!ヒロくん』は、この読み切り掲載を通じて、月刊コロコロコミックの読者に向けて『ヒロたま!ヒロくん』の魅力を発信し、作品のさらなる認知拡大を目指します。

■ 『ヒロたま!ヒロくん』原作小西湖南のコメント

2022年11月に"ヒロたま"をスタートしてから約3年。子どもの頃に夢中で読んでいたコロコロコミックに、まさか自分の作品が掲載されることになるとは思ってもおらず、大変光栄です。

今回の取り組みは、コロコロ編集部と漫画家の落合さんのご協力のもとで進めてまいりました。

既存のヒロたまファンの皆さんに、漫画という舞台でもヒロたちの活躍を楽しんでいただくとともに、コロコロコミックの読者の皆さんにヒロたまを知っていただくことを目的としています。

ぜひ多くの方に読んでいただき、新しいファンが広がっていくことを願っています。

■ 『ヒロたま!ヒロくん』 YouTubeアニメチャンネル詳細

【作品情報】

『ヒロたま!ヒロくん』は、「最強のヒーローは…お母さん!?」という斬新な設定を持つ小学生向け“ゆるコメディ”アニメです。2022年12月の配信開始以来、テンポの良い会話劇で急成長を遂げ、総再生回数は2.8億回超えを記録（2026年2月時点）。小学生の日常に溶け込む定番アニメとして人気を博しています。

■今後の展望

『月刊コロコロコミック3月号』の読み切りまんが掲載をきっかけに出会った新たなファンの皆さまとともに、『ヒロたま!ヒロくん』の世界観を、より多くの方へ、そして世界へ届けてまいります。

ぜひ、YouTubeチャンネルの登録をお願いいたします。

ヒロたま!ヒロくん【公式】YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCdpqrHKB5DLqqIcXn0Q8wVg

■ビットスターアニメについて

「ビットスターアニメ」とは株式会社BitStarのYouTubeアニメブランドです。「ペケペケ!ペケッツくん」や「ヒロたま!ヒロくん」を代表とするSNSを中心としたIP開発・活用に取り組んでいます。



提供可能なサービス例

・キャラクターIPの企画開発

・アニメーション制作

・YouTubeチャンネルの制作・運営

・縦スクロール漫画制作



視聴体験とマーケティングを融合させることで、プラットフォーム発のアニメの可能性を広げていきます。アニメコンテンツの活用にご関心のある企業様からのお問い合わせもお待ちしております。



お問合せ先：bitstar.anime.info@bitstar.tokyo

「BitStar Studio」：https://bitstar.tokyo/studio/

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 日本最大級（※自社調べ）のインフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数400万件を超え、約5,000名以上の方にご利用いただいており、自社で抱えるビックデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo)」

・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page(https://lp.bsap.tokyo)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c)」