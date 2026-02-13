こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
〜保管のお悩みをスッキリ解決！子どもの立体作品を収納可能(厚み10cmまで)〜おかたづけシリーズ「作品思い出ボックス」から“特大サイズ”を新発売！
株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：西村彦四郎 以下「サクラクレパス」）は、2022年11月に発売したおかたづけシリーズ「作品思い出ボックス」から、「作品思い出ボックス 特大 ホワイト」を2026年2月下旬より販売開始します。
子どもの作品収納について様々な検討を進める中、いつまでも大切に保管しておきたいという気持ちがある一方、整理や保管の場所が課題となり、悩まれている方が非常に多くいらっしゃることがわかりました。そうした背景から、いろいろなサイズのものをまとめて収納しやすく、本棚やクローゼットにも片付けやすい「作品思い出ボックス 小・大」を2022年11月に発売しました。
この 「作品思い出ボックス小・大」は、四ツ切りサイズや八ツ切り・A3サイズの画用紙を折り目をつけることなく収納することができ、小物や不揃いなサイズのものもまとめて収納することができます。また、インテリアになじみやすいカラーで、縦置き・横置きどちらでも収納可能な形状で、背表紙には出し入れしやすいフック、ボックスの外側には中身がバラけないゴムバンド、そして中身が一目でわかる背見出しシールも付属した仕様となっています。
その「作品思い出ボックス」に、この度、立体作品も収納が可能な特大サイズ ホワイトをラインアップしました。「おかたづけシリーズ」のラインアップ拡充により、親御さまやお子さまのお悩みを解決し、日々の生活を豊かにできるよう、今後も様々なご提案を続けてまいります。
商品概要
【商品名】 作品思い出ボックス 特大 ホワイト
【発売日】 2026年2月下旬
【サイズ】 縦425×横340×高さ120mm 重さ750g
【素材】 本体：ポリプロピレン
【価格】 2,420円(税込)
【付属品】 作品整理ポケット、作品おさえカバー、背見出しシール
商品ページ： https://www.craypas.co.jp/products/other/056/261468.html
▼インテリアになじみやすいカラーで棚やクローゼットにも片付けやすい
▼“整理ポケット”と“おさえカバー”で大きな作品も散らばらず固定収納
▼分類しやすい大きめの背見出しシールも付属
▼厚み10cmまでの立体作品が収納可能
人気整理収納アドバイザー 水谷妙子氏監修
整理収納アドバイザー1級。3児の母。大手生活用品メーカーで生活雑貨の商品企画・デザインを13年間務め、手がけた商品は500点超。現在は片づけ講座、雑誌、テレビ、書籍などで情報発信やコラボ商品開発を行っている。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818
関連リンク
サクラクレパス おかたづけシリーズ 特集ページ
https://www.craypas.co.jp/products/feature/okataduke-series/index.html
子どもの作品収納について様々な検討を進める中、いつまでも大切に保管しておきたいという気持ちがある一方、整理や保管の場所が課題となり、悩まれている方が非常に多くいらっしゃることがわかりました。そうした背景から、いろいろなサイズのものをまとめて収納しやすく、本棚やクローゼットにも片付けやすい「作品思い出ボックス 小・大」を2022年11月に発売しました。
その「作品思い出ボックス」に、この度、立体作品も収納が可能な特大サイズ ホワイトをラインアップしました。「おかたづけシリーズ」のラインアップ拡充により、親御さまやお子さまのお悩みを解決し、日々の生活を豊かにできるよう、今後も様々なご提案を続けてまいります。
商品概要
【商品名】 作品思い出ボックス 特大 ホワイト
【発売日】 2026年2月下旬
【サイズ】 縦425×横340×高さ120mm 重さ750g
【素材】 本体：ポリプロピレン
【価格】 2,420円(税込)
【付属品】 作品整理ポケット、作品おさえカバー、背見出しシール
商品ページ： https://www.craypas.co.jp/products/other/056/261468.html
▼インテリアになじみやすいカラーで棚やクローゼットにも片付けやすい
▼“整理ポケット”と“おさえカバー”で大きな作品も散らばらず固定収納
▼分類しやすい大きめの背見出しシールも付属
▼厚み10cmまでの立体作品が収納可能
人気整理収納アドバイザー 水谷妙子氏監修
整理収納アドバイザー1級。3児の母。大手生活用品メーカーで生活雑貨の商品企画・デザインを13年間務め、手がけた商品は500点超。現在は片づけ講座、雑誌、テレビ、書籍などで情報発信やコラボ商品開発を行っている。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818
関連リンク
サクラクレパス おかたづけシリーズ 特集ページ
https://www.craypas.co.jp/products/feature/okataduke-series/index.html