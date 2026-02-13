〜保管のお悩みをスッキリ解決！子どもの立体作品を収納可能(厚み10cmまで)〜おかたづけシリーズ「作品思い出ボックス」から“特大サイズ”を新発売！

写真拡大 (全14枚)

　株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：西村彦四郎 以下「サクラクレパス」）は、2022年11月に発売したおかたづけシリーズ「作品思い出ボックス」から、「作品思い出ボックス 特大 ホワイト」を2026年2月下旬より販売開始します。

　子どもの作品収納について様々な検討を進める中、いつまでも大切に保管しておきたいという気持ちがある一方、整理や保管の場所が課題となり、悩まれている方が非常に多くいらっしゃることがわかりました。そうした背景から、いろいろなサイズのものをまとめて収納しやすく、本棚やクローゼットにも片付けやすい「作品思い出ボックス 小・大」を2022年11月に発売しました。

この 「作品思い出ボックス小・大」は、四ツ切りサイズや八ツ切り・A3サイズの画用紙を折り目をつけることなく収納することができ、小物や不揃いなサイズのものもまとめて収納することができます。また、インテリアになじみやすいカラーで、縦置き・横置きどちらでも収納可能な形状で、背表紙には出し入れしやすいフック、ボックスの外側には中身がバラけないゴムバンド、そして中身が一目でわかる背見出しシールも付属した仕様となっています。

　その「作品思い出ボックス」に、この度、立体作品も収納が可能な特大サイズ ホワイトをラインアップしました。「おかたづけシリーズ」のラインアップ拡充により、親御さまやお子さまのお悩みを解決し、日々の生活を豊かにできるよう、今後も様々なご提案を続けてまいります。

商品概要

【商品名】　作品思い出ボックス　特大　ホワイト

【発売日】　2026年2月下旬

【サイズ】　縦425×横340×高さ120mm　重さ750g

【素材】　本体：ポリプロピレン

【価格】　2,420円(税込)

【付属品】　作品整理ポケット、作品おさえカバー、背見出しシール

商品ページ：　https://www.craypas.co.jp/products/other/056/261468.html













▼インテリアになじみやすいカラーで棚やクローゼットにも片付けやすい







▼“整理ポケット”と“おさえカバー”で大きな作品も散らばらず固定収納







▼分類しやすい大きめの背見出しシールも付属







▼厚み10cmまでの立体作品が収納可能







人気整理収納アドバイザー 水谷妙子氏監修







整理収納アドバイザー1級。3児の母。大手生活用品メーカーで生活雑貨の商品企画・デザインを13年間務め、手がけた商品は500点超。現在は片づけ講座、雑誌、テレビ、書籍などで情報発信やコラボ商品開発を行っている。

本件に関するお問合わせ先

株式会社サクラクレパス　広報宛　

TEL：06-6910-8813

サクラクレパスお客様相談室

TEL：06-6910-8818

関連リンク

サクラクレパス おかたづけシリーズ 特集ページ

https://www.craypas.co.jp/products/feature/okataduke-series/index.html