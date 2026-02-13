¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ORIHICA MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¡Á¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½¤ÈÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¾´¹¨¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØORIHICA¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖORIHICA MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡×¤ò¡¢¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ºÇ¿·¤ÎÅ¹ÊÞ·ÁÂÖ¤Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥¹¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºþ¿·¤·¡¢¥á¥ó¥º&¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¥Ó¥¸¥«¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆORIHICA¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹¥É¾¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥«¥¸ÀìÌçÅ¹¡×¤È¤·¤ÆORIHICA¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½¤ò¿Þ¤ë
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ORIHICA¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤Ï¡¢Ìó175¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤Î¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21ÃÏ¶è¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤ä¶áÎÙ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤ª¶Ð¤á¤ÎÊý¡¢¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤¬Íè´Û¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤»ÜÀß¤Ç¡¢¡È¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥â¡¼¥ë¡É¤È¤·¤Æ²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ORIHICA¤Ï2013Ç¯¤Î»ÜÀß³«¶È»þ¤è¤ê2³¬¤Ë¤Æ±Ä¶È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢½ÅÅÀ½ÐÅ¹ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼óÅÔ·÷¤Î¥É¥ß¥Ê¥ó¥È¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢³ÈÂç¤ÈORIHICA¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ÊÃ±¡¦ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖKey to the new lifestyle¡×¤ò¤è¤êÂÎ¸½¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¹ÊÞ¤ÎÆâÁõ¤Ï¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ ¡ÖORIHICA Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¥é¥¯¡¼¥¢Å¹¡×¡ÖORIHICA Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Å¹¡×¡ÖORIHICA Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S.C.Å¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆâÁõ¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤âÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥Ò¥«¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥«¥é¡¼¥¹¥¡¼¥à¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿´ÃÏÎÉ¤¤²»³Ú¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¥»¡¼¥ë¤â³«ºÅ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËORIHICA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ORIHICA¤Ïº£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥«¥¸ÀìÌçÅ¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ORIHICA MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡¡³µÍ×
¡¡¶áÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¶ÊÌÌ¤ä±ß¤òÅ¹Æâ¤ËÅ¸³«¡£¶Ñ¼Á²½¤µ¤ì¤¿½º´ï¤äÅ¹ÊÞÆâ¤Ë¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ä¡Ö¥ê¥º¥à¡×¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£ORIHICA¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤ä¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¶ÊÀþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿·¤·¤¤¥«¥é¡¼¥¹¥¡¼¥à¤òºÎÍÑ
Å¹Æ¬¥²¡¼¥È¤äÊÉÌÌ½º´ï¤Ë¤Ï¶ÊÀþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä±ß¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢ORIHICA¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼·Ï¤Î¿·¤·¤¤¥«¥é¡¼¥¹¥¡¼¥à¤òÇÛ¿§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¶õ´ÖÇ§ÃÎ¡¢¶ÊÌÌÊÉ¤Ë¤è¤êÅ¹Æâ¤Î»ëÇ§À¤È²óÍ·À¤¬¸þ¾å¤·¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö¥ì¥³¡¼¥É¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¥Ä¤òÁª¤Ö¡×¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³
¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè²£ÃÖ¤ÄÄÎó¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ò½ÄÃÖ¤¤ËÄÄÎó¤·¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥É¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ORIHICA¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤ËÁª¶Ê¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¡¢½º´ïÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¥å¡¼¥Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÅ¹Æâ¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥ß¥é¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤òÀßÃÖ
Å¹ÆâÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤·¤¿3Ëç¤ÎÁ´¿È¶À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¤´¼«¿È¤Î»îÃå¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä»ÅÎ©¤Æ¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»îÃåÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¡Ö¥ì¥¹¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò¿·Àß
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¥¢¤Ê¤É¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë²È¶ñ¤òÇÛÃÖ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤Ï¿·¤·¤¯ÃÄ²ôÀ¤Âå¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´»îÃå¤Î¹ç´Ö¤ä¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤ÎÂÔ¹ç»þ´Ö¤Ë¤â¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¥²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡§¡¡ORIHICA MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹
½»½ê¡§¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-5-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§045-680-5888
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§Ìó90ÄÚ
±Ä¶È»þ´Ö¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË10:00¡Á20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶âÍË¡ÁÆüÍË¡¦½ËÆü10:00¡Á21:00
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊORIHICA¡Ë¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÃÝÂ¼¡¦À¥Ã«
¢©224-8688 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ë¤¬Ã«6-56¡¡¡¡
TEL¡§045-941-3588 Mail¡§aokipr@aoki-style.com
