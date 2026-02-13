こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
◆特別授業で中学1年生が五七五七七で表現する「小さな悲しさ」◆ 現代短歌をけん引する木下龍也氏による特別授業【日時】2月19日（木）13：05〜14：55 【場所】関西大学第一中学校
このたび関西大学第一中学校では、2月19日の13時5分から歌人の木下龍也氏を招き、中学1年生を対象とした特別授業「中学生のための短歌教室／関西大学第一中学校編」（講演形式）を実施します。現代短歌を代表する歌人から、「短歌」や「言葉」について直接学ぶ貴重な機会です。
【本件のポイント】
・現代短歌を代表する歌人・木下龍也氏が関西大学第一中学校で特別授業を実施
・中学１年生が「ひとに言うほどでもない小さな悲しさ」をテーマに詠んだ短歌をもとに講演
・国語科での継続的な短歌創作の成果を発表する、1年間の学びの集大成
関西大学第一中学校では、国語の授業において短歌創作に力を入れており、「現代学生百人一首」などの全国規模の大会で、生徒や学校が入賞する実績を重ねてきました。
木下氏は、「短歌」を限られた人のための表現ではなく、若い世代にとって身近な文化として親しんでもらうことを目的に、全国の学校へ歌集を寄贈する活動を行っています。本校に対しても、歌集31冊と教本を寄贈いただいたことをきっかけに、今回の特別授業の実施に至りました。
＜木下さんが寄贈した図書＞
本特別授業では、事前課題として「『悲しい』という言葉を使わずに、『ひとに言うほどでもない小さな悲しさ』を短歌で表現する」ことが提示されています。
生徒が詠んだ短歌を題材に、木下氏が言葉の選び方や短歌づくりについて語ります。
■ 木下 龍也（きのした たつや）氏のプロフィール
1988年山口県生まれ。歌人。
歌集は『つむじ風、ここにあります』『きみを嫌いな奴はクズだよ』『オールアラウンドユー』『あなたのための短歌集』。その他、短歌の入門書『天才による凡人のための短歌教室』や谷川俊太郎との共著『これより先には入れません』など著書多数。近刊は『すごい短歌部』。2025年4月よりNHK Eテレ「NHK短歌」選者。
■ 担当教員秋吉 和紀先生（国語科）コメント
中学１年生の国語の授業では、鑑賞にとどまらず「書くこと」を通して、自分の内側にある思いを形にする実践を重ねてきました。生徒たちは、もともと持っていた問題意識やエネルギーに、短歌という形を見つけ始めています。今回の特別授業が、本物の表現者と出会い、自分の言葉に自信を持つきっかけになればと願っています。
＜木下龍也氏による特別授業「中学生のための短歌教室／関西大学第一中学校編」の概要＞
【日時】2月19日（火）13：05〜14：55
【場所】関西大学第一中学校 親和ホール
【登壇者】木下龍也氏（歌人）
【出席者】関西大学第一中学校1年生 約240人
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No73.pdf
▼メディア関連の方▼
※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
総合企画室 広報課
伊地知、明原、小林
住所：大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL：06-6368-1937
FAX：06-6368-1266
メール：kouhou@ml.kandai.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
