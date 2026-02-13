航空宇宙・防衛産業は、安全保障上の優先事項と技術加速によって特徴づけられる10年に突入
防衛近代化、宇宙投資、進化する地政学的リスクが、持続的な世界需要を支える
航空宇宙・防衛産業は、戦略的必要性と技術進化が融合する時期に入りつつある。成長はもはや調達サイクルや商業航空の回復のみによって定義されるものではない。安全保障上の要請、近代化計画、そして従来の航空領域を超えて宇宙やネットワーク化された防衛システムへと活動が拡大していることによって、ますます形作られている。
2025年において、世界の航空宇宙・防衛市場は8,449億ドルと評価されており、2035年まで年平均成長率6.9％で成長すると予測されている。この推移は、防衛および民間航空宇宙用途の双方が、国家の優先事項および世界の移動需要に対して構造的に重要であり続けると見込まれる10年を反映している。
安全保障と近代化に支えられた市場
複数の要因が長期的な拡大を強化している。世界および地域の安全保障上の脅威の増大により、各国政府は即応性と抑止能力を再評価し続けている。軍事近代化プログラムは段階的な改良を超え、自律システム、統合指揮基盤、宇宙ベース資産を含む形へと拡張している。
衛星インフラおよび宇宙探査への投資は、商業的目標と防衛上の必要性の双方を背景に強化されている。同時に、無人航空システムやドローンの配備は、監視、物流、戦闘任務において運用の柔軟性を拡大している。
民間航空宇宙の需要も、世界の航空旅客数の着実な増加によって支えられており、製造企業が規制監督や運用制約に対応する中でも、航空機生産および保守活動を支えている。
産業範囲の定義
航空宇宙・防衛市場は、密接に関連しながらも異なる2つの分野で構成されている。航空宇宙には、空域および宇宙空間で運用される航空機、ロケット、ミサイル、宇宙機の設計および製造が含まれる。防衛には、国家安全保障および軍事作戦を支援するために開発された兵器システム、軍事装備、技術が含まれる。
2025年において、本分野は世界国内総生産の0.7％を占めた。この割合は一見すると小さいように見えるが、この産業の戦略的重要性は直接的な経済貢献を大きく超えている。多くの経済圏において、国家安全保障、技術的主導力、産業基盤を支えている。
防衛が依然として中核的成長要因
防衛は引き続き市場構造の中心であり、2025年には航空宇宙・防衛全体価値の59.7％を占めた。主要経済国における継続的な軍事支出により、高度システムおよびプラットフォームへの安定した需要が維持されている。
防衛分野における技術導入は特に以下の領域で加速している：
・自律型および無人防衛システム
・ネットワーク中心型戦場基盤
・サイバー防衛および宇宙ベース監視能力
・安全な次世代通信システム
継続する領土紛争および地域紛争により、調達プログラムは強化されている。多くの地域では、近代化は老朽資産の更新だけでなく、多領域環境で運用可能なデジタル統合型部隊の構築に焦点が当てられている。
2025年には、米国が世界の航空宇宙・防衛市場をリードし、市場価値全体の33.6％を占めた。この主導的地位は、大規模な防衛予算と、航空機製造、ミサイルシステム、先端研究における強力な技術力の双方を反映している。
監視が強化される民間航空宇宙
防衛需要が堅調に推移する一方で、民間航空宇宙分野は規制当局の監視強化に直面している。製造品質、安全適合性、認証基準は、著名な商業航空事故を受けて、より厳格に精査されている。
この監視強化は、一部航空機プログラムの生産スケジュールや納入計画に影響を与えている。製造企業は、サプライチェーンの複雑性や部品供給の課題を管理しながら、より厳しい監督体制に対応している。
