ITサービス管理（ITSM）ソフトウェアの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】

GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、「ITサービス管理（ITSM）ソフトウェアの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 に関する最新調査レポートを正式に発表しました。
企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の中核基盤として、ITサービス管理（ITSM）ソフトウェアの戦略的重要性がかつてなく高まっています。本レポートは、売上高、販売数量、価格推移、市場シェアといった定量データに加え、主要ベンダーの競争戦略、地域別導入フェーズ、機能別採用動向を定性分析。2021年から2032年までの長期予測を通じて、企業のIT情報システム責任者、DX戦略担当役員、SaaSベンダーの事業開発責任者が直面する戦略的課題の解決を支援します。
■ 市場分析：なぜ今、ITSMソフトウェアなのか
ITSMソフトウェアとは、ITサービスの企画・設計・提供・運用・改善を支援するプロセスベースの業務システムです。その本質的価値は、IT部門の活動を「技術管理」から「サービス提供」へと転換し、エンドユーザー顧客の満足度向上と事業目標達成の整合を実現することにあります。
市場拡大の核心ドライバー：
ハイブリッドワークの定着：分散する従業員へのITサポート品質均一化ニーズ
クラウドネイティブ戦略の一般化：SaaS型ITSMの導入障壁低下
IT運用の自動化要求：インシデント対応の効率化、属人化からの脱却
ガバナンス・コンプライアンス強化：構成管理（CMDB）による資産可視化の必要性
■ 製品タイプ別市場展望：クラウドシフトは不可逆的
【Cloud-based（クラウド型）】
市場シェア：86%（当社2026年推計）
成長要因：初期導入コストの低さ、自動アップデート、スケーラビリティ
主要ベンダー：ServiceNow、Atlassian、Freshworks、Zoho Corporation
市場予測：2032年にかけてシェア90%超えも視野。オンプレミス版からの移行需要が継続
【On-premise（オンプレミス型）】
市場シェア：14%
残存需要：厳格なデータ主権要件、既存システムとの深い統合必要性
主要ベンダー：IBM、BMC Software、OpenText (Micro Focus)
市場予測：市場規模は縮小するが、特定業種（金融・防衛・官公庁）で一定需要を維持
本レポートの核心的知見：
ITSM市場の製品別構成はもはや「選択肢」ではなく「標準化」のフェーズ。クラウド型への移行が遅れるベンダーは、2026年から2032年にかけての競争から事実上撤退を余儀なくされます。
■ 用途別市場展望：CMDBが市場を牽引、ナレッジ管理が次世代主役に
【Configuration Management (CMDB)】
市場シェア：27%（最大セグメント）
需要背景：サイバーセキュリティ対策としてのIT資産可視化、クラウド資源管理
進化方向：従来の「構成情報データベース」から「サービス依存関係マッピング」へ
【Incident and Problem Management】
市場シェア：約25%（第2位）
需要背景：ヘルプデスク業務効率化、AI活用による一次対応自動化
進化方向：AIOps統合によるプロアクティブな障害予測
