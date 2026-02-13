バースツールチェア世界市場の深層分析2026-2032：市場規模・成長率・競合戦略・地域別展望
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341608/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、「バースツールチェアの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 に関する最新調査レポートを正式に発表しました。
本レポートは、インテリアファニチャー市場の中でも特に「高さ」という機能特化型セグメントであるバースツールチェアに焦点を当て、世界23社の主要メーカーの競争実態、地域別需要の質的変化、素材別・販売チャネル別の成長ベクトルを体系的に分析した包括的調査資料です。売上高、販売数量、価格推移、市場シェアに加え、2021年から2032年までの長期予測を通じて、ホテル・外食産業の設備投資責任者、オフィス家具メーカーの事業戦略担当者、住宅建材商社の商品開発責任者が直面する戦略的課題の解決を支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1191093/bar-stool-chairs
第1章：バースツールチェア市場の定量把握と製品定義の再考
バースツールチェアは、通常のダイニングチェアより10～20cm高い座面高（標準75～85cm）を有し、足掛け（フットレスト）を構造的特徴とする専用什器です。その需要は「商業施設（Commercial）」と「住宅用（Domestic）」の二極で形成され、素材選定、意匠性、耐久基準が用途によって明確に分化している点が本市場の最大特性です。
当社の需給モデルによれば、2026年現在の世界市場は、パンデミック期に停滞した商業施設向け需要の回復と、在宅ワーク普及に伴う住宅リノベーション需要の高止まりという、相反する二つの成長エンジンが同時稼働する特異な局面にあります。
第2章：製品タイプ別市場分析～木製vs金属製、競争軸の変容
【Wood Bar Stools（木製バースツール）】
市場特性：欧州・日本を中心に根強い支持。「温かみ」「経年変化」「高級感」 が購買決定要因。
技術トレンド：曲木成形技術による軽量化、オイル仕上げの耐久性向上。
価格帯：ミッドレンジ～ハイエンド。原材料高騰が収益性を圧迫。
【Metal Bar Stools（金属製バースツール）】
市場特性：北米・中国を中心にシェア拡大継続。「強度」「スタッカブル（積み重ね）機能」「屋外使用耐性」 が強み。
技術トレンド：粉体塗装の耐候性向上、樹脂部材とのハイブリッドによる座り心地改善。
価格帯：エントリー～ミッドレンジ。商業施設の大口案件は金属製が主流。
本レポートの核心的知見：
2032年にかけて、単一素材の優劣ではなく、「木部＋金属脚」などのハイブリッド構造が新たな製品スタンダードを形成すると予測。異種素材接合技術の有無が、中堅メーカーの生き残り条件となります。
第3章：用途別市場展望～「商業」の回復と「住宅」の高付加価値化
【Commercial（商業用途）】
主要顧客：ホテル、レストラン、パブ、カフェ、オフィスラウンジ、コワーキングスペース
2024-2026年の市場トピックス：
インバウンド需要回復に伴うホテル客室・ラウンジの更新投資再開
外食業態の二極化：高級レストランはデザイナーズチェア、ファストカジュアルはスタッカブル金属椅子
オフィス戦略の転換：出社率向上に伴う社内カフェテリア・フリーアドレスエリアの什器強化
