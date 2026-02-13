【1日1組の家族葬ホールがさいたま市に新オープン】2/21(土)『家族葬のファミーユ浦和原山ホール』～気兼ねすることなく大切な方との時間を過ごせる貸切スタイル～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年2月21日（土）に「家族葬のファミーユ 浦和原山ホール（所在地：埼玉県さいたま市緑区）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341099/images/bodyimage1】
（外観イメージ）貸切スタイルで大切な方との最後の時間を気兼ねなく過ごせる
このたび、埼玉県さいたま市に新ホール「家族葬のファミーユ 浦和原山ホール」がオープンします。
場所は、地域の方が多く利用する生活道路を兼ねた国道463号線（越谷浦和バイパス）沿いの、見晴らしのいいロケーションです。さいたま市には2024年2月に「さいたま新都心ホール」を出店。2025年4月に「さいたま大和田ホール」と続き、今回で3店舗での展開となります。これからも地域の皆さまに、心温まるファミーユの家族葬を提供します。
ホール外観は、明るいベージュ系とブラウンのコントラストを効かせた温かみのある意匠です。
ホール内は、ロビー・式場を中心として、会食エリアや家族空間への動線をコンパクトになるよう設計しました。
家族葬のファミーユは「お葬式を家族のものに。」がコンセプトです。「1日1組」で、大切な方との最後の時間を、家族や親しかったご友人で気兼ねなく過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341099/images/bodyimage2】
（地図）さいたま市内には３店舗のファミーユホールを展開
■「家族葬のファミーユ 浦和原山ホール」概要
所在地：埼玉県さいたま市緑区原山3丁目7-10
建物構造：木造
敷地面積：947.04m2
建築面積：211.17m2
駐車場：14台
施設内容：式場21席、会食室18席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ JR京浜東北線「浦和駅」から車（タクシー）で約10分
JR武蔵野線「東浦和駅」から同約11分
＜バス＞ 国際興業バス「道祖土入口」停留所から徒歩約1分
＜ 車 ＞ 東北自動車道「浦和IC」から車で約15分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/saitama/midoriku/post-1716.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341099/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
