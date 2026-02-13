GIGABYTE、Ryzen 7 170とGeForce RTX 50シリーズを搭載した16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16」2モデルを発売
2026年2月13日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、AMDの最新ノートPC用プロセッサであるAMD Ryzen 7 170と、NVIDIAの最新GPUであるNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載した、エントリー向け16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16シリーズ」2モデルを家電量販店（ソフマップ、ビックカメラ）を通して2月13日より販売を開始いたします。価格は、オープンプライスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341367/images/bodyimage1】
今回発売するGAMING A16シリーズは、ノートPC用プロセッサとして8コア/16スレッド動作のRyzen 7 170プロセッサ（ベースクロック3.2GHz、最大ブーストクロック4.75GHz）を採用しました。Ryzen 7 170は、CPU部にTSMCの6nm FinFETプロセスで製造された8つのZen 3+コア、GPU部にRDNA 2.0アーキテクチャ採用の12コアのAMD Radeon 680Mをそれぞれ搭載した、処理性能と価格とのバランスに優れたコストパフォーマンス重視のプロセッサです。
加えて、ディスクリートGPUとして、AI性能を大幅に強化するとともに3Dグラフィックス処理にもAIを活用することで高速化を果たした、最新Blackwellアーキテクチャ採用のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載。上位モデルの「GAMING A16 5VHP3JP894SH」は、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。3328基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリを装備し、最大572 AI TOPSのAI性能を実現します。一方、「GAMING A16 5THP3JP893SH」は、NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。2560基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリを装備し、最大440 AI TOPSのAI性能を実現します。また、ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。
ディスプレイには、リフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度300nitの16.0型WUXGA液晶パネル（画面解像度1920×1200ピクセル、アスペクト比16:10）を採用しました。四辺をスリムベゼル化し、画面対ボディ比は90％を実現しています。ディスプレイは180度まで開閉可能となっており、会議や旅行などさまざまなシーンにフィットします。
GIGABYTE独自の冷却技術WINDFORCEとして、74枚ブレードの薄型ファンをデュアルで搭載し、さらに2つの吸気、4つの排気エアチャネルを立体的に配置することで冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用しました。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともに、Intel WirelessモジュールによるWi-Fi 6E無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様の単色RGBバックライトキーボード（日本語配列）を採用しています。サウンド機能としては、Dolbyの最新3D空間オーディオ技術Dolby Atmosに対応し、没入感にすぐれたサラウンドオーディオ体験を実現します。また、USB PD 3.0充電をサポートし、旅行や出張などの際の持ち運びにとても便利な製品となっています。USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
