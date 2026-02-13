学校法人順正学園（本部：岡山市北区岩田町2-5/理事長：加計 勇樹）が設置・運営しております九州医療科学大学（宮崎県延岡市吉野町1714-1/学長：池ノ上 克 ）では、昨年同様、一般の方を対象に、2026年4月から「オープンアカデミー2026」を開講いたします。このたび、その申し込み受付を九州医療科学大学ホームページにて、開始いたしました。

https://www.phoenix.ac.jp/open-academy/

各界のスペシャリストである9名の講師が、心と身体を癒やしで整える、とっておきのセルフケア法を伝授するもので、2026年度のテーマは「人生が豊かに育つセルフケア」です。2026年4月から2027年2月までの期間、全36回のオンラインによる通常講義（各回60分）、これとは別に特別講義（東京開催）と短期ツアー（南あわじ開催）を開催します。 東京開催の特別講義では、『奇跡のリンゴ』の主人公・木村秋則先生を特別講師としてお迎えし、ここでしか聞くことのできない貴重なお話をお届けします。

リニアなシニアを過ごすための”とびきりエッセンス”を学び、癒しのセルフマスターを目指します。

あなたにとって「幸福」とは？ 経済的な安定、良好な人間関係、健康、自己実現、社会や自然との深い関わり・・・。人それぞれで「幸福」をはかる物差しは異なりますが、日々の姿勢や取り組みによって「幸福」の受容を大きくすることも、 小さくすることもできます。

もちろん、人生のうちで「幸福」感に包まれたいのは誰もが同じです。 ただそのためには、受容を大きくする姿勢や取り組みの素になる、 自身への育みがとても大切です。草花の成長に必要な太陽や水、肥料と同じように、人生を豊かにするための様々な学びのエッセンスが欠かせません。

最近、「これでよかったのだろうか」「こうした方がよかった」 といった迷いや後悔を募らせることが多くなっていませんか？さらに、その迷いや後悔に慣れてしまっている自分を許していませんか？

不足しているあなたの「幸福」感に、学びの栄養を。これからの人生を迷いや後悔なく、豊かで健やかに。オープンアカデミーでしっかりとセルフケア。たっぷりと栄養補給してください。