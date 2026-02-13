Teikyo Paris Online Art College（TPA）オンラインアートスクール　本日11:00 お申込開始！

学校法人冲永学園（所在地：東京都渋谷区）が運営する帝京短期大学は、建学の精神である「礼儀・努力・誠実」を礎に、文化芸術教育のさらなる充実・改善に向けた検討会議の審議内容を踏まえ、2026年4月より「冲永学園文化藝術研究センター」の設置いたします。そして、開設記念事業として、オンラインを中心とした公開型アート教育プログラム「TEIKYO PARIS ONLINE ART COLLEGE（TPA）」を開講いたします。Teikyo Paris Online Art College（TPA）は、誰もが創造の扉を開き、日々の生活に新しい感動と彩りを取り入れられる、特別な場を提供します。

Teikyo Paris Online Art College（TPA）は、五感で学ぶ、感動のアートスクールです。

Teikyo Paris Online Art College（TPA）は、芸術の網羅的な知識や技術を単に教えるだけの学校ではありません。 「りんごの絵の描き方から教える」学校ではなく、みなさんがすでに持っている五感を研ぎ澄まし、そこから自由にのびのびと画布に向かうことを由とする新しいアートの学び舎を目指しています。大きな特徴はパリを拠点、もしくは経由地、生活地としてきた講師陣が直接指導をする学校である点です。パリを経由しつつ、アートとは何かを世界的な感覚で問いかける、今までにない新しい芸術道場と言えます。

パリ直結の本物の熱量が届く授業

芸術の都と称されるパリには世界中から数多くのアーティストが集結し、ここはかつてピカソやゴッホ、藤田嗣治など、数多くの芸術家の通過点となった場所でもあります。つまりアートの最前線と位置付けることが出来るでしょう。フランスにアトリエや研究の場を構え、創作を続ける講師陣から生々しいアートの声を聴くことは、他のアートスクールには出来ないTPAならではの持ち味となっています。講師陣のフランスにあるアトリエから配信されるアートの現在位置を感じつつ、世界旅行に旅発つような気分で、芸術に触れてみてください。新しい芸術の起点を目指して、Teikyo Paris Online Art College が開校いたします。

年齢・経験不問。全ての人に開かれたアートスクール

TPAは、これまで芸術に触れたことのなかった方々を心から歓迎します。プロ・アマを問わず、誰もが創作の楽しさを発見し、人生に新しい可能性を提示できるよう、間口の広いアートスクールを目指しています。

お申し込みについて

2026年2月13日(金) 11:00 お申込開始

TPAは、全10講座で構成されたオンラインアートスクールです。1回の授業は70分。原則としてライブ配信で実施します。授業は基本的に、毎週月曜日・木曜日の20:00開始となります。すべての授業はアーカイブされますので、 当日リアルタイムで視聴できない場合でも安心して受講いただけます。 また、受講生同士が感想や作品を共有できる交流の場も用意しています。

※授業内容や講師の都合により、実施形式や日時が変更となる場合があります。

※掲載の時間表記は全て日本時間です。

お申し込みプラン

●Full study 66,000円（税込）

年間すべての講座に参加できるプランです。技術レベルを問わず「創作し、発表すること」そのものを楽しめる設計になっています。TPA主催のコンクールにも参加でき、パリで活躍する講師陣が丁寧に審査し、最も優れた作品にはグランプリが授与されます。コンクールへ提出されたすべての作品を添削します。修了証送付。

定員 100名

※お申し込みは「抽選」となります

※申込期間：2026年2月13日(金)～3月15日(日)23:59

※3月18日までに抽選の上ご連絡をさせていただきます。

●Select Study 8,800円（税込）/講座

全10講座の中から、好きな講座だけを自由に選んで受講できるプランです。ご自身の目的に合わせた組み合わせが可能で、年間いつお申し込みいただいても、アーカイブで学ぶことができます。

各講座定員 100名

※先着順になります。定員になり次第受付を終了させていただきます。

※コンクール（課題提出・添削）への参加はできません。

学割プラン（50%OFF）もご用意しています。

詳細は、下記専用ホームページをご参照ください。

URL https://www.teikyo-paris-art.com

2026年度以降、研究プロジェクトの実施、地域連携イベントの開催、教育プログラムの開発など、段階的に活動を拡大していく予定です。

帝京短期大学は、文化芸術を起点とし、学びと地域の新たな価値創造に取り組んでまいります。