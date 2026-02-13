パソコン画面をそのまま録画！『録画ハンター7』2026年2月13日(金)発売！！
タイピングや動画などの実用から見積や出納帳・勤怠管理などの業務用まで、数多くのパソコンソフトシリーズを発売している株式会社デネット(本社 埼玉県さいたま市 代表取締役：岩見 武)は、『録画ハンター7』を2026年2月13日(金)に発売しました。
『録画ハンター』シリーズ第7弾！
https://products.de-net.com/rokuga-hunter7/
『録画ハンター7』は、パソコン上に表示されている映像・流れている音声を録画・録音することができるパソコンソフトです。本ソフトは、録画したい範囲をマウス操作で指定し、「録画開始」ボタンをクリックするだけでパソコン画面に表示されている映像を録画できます。
オンライン会議などの録画に役立つ双方向の音声録音(音声出力)機能、録画時間を設定することができる録画タイマー機能や録画カウントダウン機能、録画の一時停止機能も搭載。
録画した映像はMP4またはMPEG1形式、録音した音声はMP3形式で出力(保存)でき、パソコン上での保存、出力(保存)データをiTunesへの自動登録にも対応。パソコンのほか、iPhoneやiPad、保存形式の再生に対応した各デバイス(機器)※でもお楽しみいただけます。※各デバイス(機器)へのデータ転送は手動操作となります。
録画データは出力(変換)前の状態でパソコン内に保存されているため、必要なデータのみをその都度目的に応じた形式で出力(保存)することも可能です。
～パソコン画面の映像を見逃すことなく録画＆録音～
『録画ハンター7』でパソコン画面をそのまま録画！
■こんな方にこんな時におすすめ！便利！
・パソコン初心者でもかんたんに使えるパソコン録画ソフトをお探しの方
・録画した動画をパソコン以外のデバイス(機器)でも気軽に楽しみたい方
・インターネットでしか観られない限定配信の映像などを録画したい方
・パソコンやオンラインゲームの操作を録画したい方
・TeamsやZoom、Google meetなどのチャットを録画・録音したい方
・マイクを通じて自分の声も一緒に録音したい方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341599/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341599/images/bodyimage2】
■主な機能
・録画範囲をマウス操作で指定し、「録画開始」のクリックだけで
パソコン画面上の映像を録画できます。
・ビデオチャット内の複数の人の会話を録画・録音できます。
(ご利用環境や設定内容によっては正常な録画・録音等が
できない場合があります。)
・ソフト画面上でHDDの残量や、1分間の録画に必要な
おおよその容量が確認できます。
・録画時間のタイマー設定や録画の一時停止・再開機能、
ショートカットキー操作を搭載
・録画した映像はMP4、MPEG1形式、録音した音声はMP3形式で保存
・録画したデータを対応端末の画面サイズに応じて、
その都度出力(変換)が可能です。
・動画の簡易的な編集ができる「動画切り取り結合Lite」付属
■発売概要
製品名称 ：『録画ハンター7』
希望小売価格 ：税込3,990円(本体価格3,627円)
発売日 ：2026年2月13日(金)
商品コード ：DE-459
JANコード ：4560243924595
対応OS ：Windows 11 / 10
製品内容 ：パソコン画面録画ソフト
販売元 ：株式会社デネット
製品情報：https://products.de-net.com/rokuga-hunter7/
パソコンソフト直販ショップ【デネットショップ】https://de-net.shop/
■株式会社デネット概要 https://www.de-net.com/
1996年2月設立。資本金1000万円。
・パソコンソフトシリーズ
「やくだTOOL」「かんたん商人（あきんど）」「勤怠管理システム」の企画・制作・販売
・インターネットの企画・運営 他
