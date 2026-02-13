ｍＲＮＡ治療薬受託開発製造市場の展望（二〇二五年～二〇三五年）：製造規模の拡大、腫瘍領域の拡張、統合型ＲＮＡ基盤への移行
受託化動向、治療領域の多様化、地域別生産能力拡張、競争集中が今後十年のｍＲＮＡ製造をどのように形作るかの詳細分析
世界のｍＲＮＡ治療薬受託開発製造市場は、二〇二五年に約四十七億四千万ドルに到達し、二〇二〇年以降、年平均成長率一四・〇％で持続的に拡大してきた。市場は二〇三〇年までに八十一億四千万ドルへ、年率一一・四％で成長し、さらに二〇三五年には百三十二億七千万ドルへと拡大し、二〇三〇年から二〇三五年の間に一〇・三％で成長すると予測されている。
この軌道は、構造的成熟段階への移行を示している。二〇二〇年代初頭における緊急対応主導のｍＲＮＡインフラ構築は、治療用途を中心とした多様化された受託エコシステムへと移行した。
市場が現在の規模に到達した背景
ｍＲＮＡ受託開発製造サービスの歴史的拡大は、主に五つの要因に支えられていた。
・次世代および個別化ワクチンの開発加速
・国内ＲＮＡ製造能力確立を目的とした公的資金投入
・世界的ながん罹患率の上昇
・臨床段階ＲＮＡパイプラインの拡大
・複雑かつ多プログラム型治療ポートフォリオの増加
この期間、受託開発製造企業は、内部製造基盤を持たない中小規模のバイオテクノロジー企業を支える中核的存在となった。
しかし、成長は制約のないものではなかった。二つの構造的制約が拡大速度を抑制した。
・適正製造基準準拠のｍＲＮＡ製造に伴う高額な設備投資および運用コスト
・専門的ＲＮＡ製造施設の不足
これらの障壁は、主要受託企業における規模、技術的深度、規制対応能力の重要性を一層高めた。
次の段階：ワクチン緊急需要から治療用途の多様化へ
将来の成長物語は、過去とは異なる様相を示している。
感染症領域は依然として基盤であるが、今後の拡大は以下によって牽引される。
・多価および複合型ｍＲＮＡワクチンの開発
・後期段階および商業規模生産の外部委託
・ＲＮＡモダリティへのベンチャー資金および製薬投資の拡大
・製薬企業と受託企業の長期的戦略提携の正式化
同時に、ＲＮＡ不安定性、分子分解課題、ＲＮＡ創薬の複雑性といったリスクも依然として存在する。高度な製剤化および送達技術が引き続き求められる。さらに、貿易摩擦や関税変動は国境を越えた製造判断に影響を与える可能性がある。
製造サービス：成長の中核エンジン
サービス区分の中で、製造サービスは二〇二五年に市場全体の四七・五％を占め、最大の収益比率を有した。また、二〇三〇年まで最も高い成長が見込まれる分野でもある。
これは業界の変化を反映している。
・初期開発段階の提携が商業製造契約へ移行
・配列最適化から最終充填仕上げまでの一貫した適正製造基準統合への需要増加
・後期腫瘍および希少疾患プログラムにおける検証済みかつ拡張可能なＲＮＡ基盤の必要性
商業段階のｍＲＮＡ治療薬には、安定した収率、堅牢な品質管理、市場間の規制調和が不可欠であり、これらの能力は大手受託企業に集中している。
適応領域の変化：腫瘍分野の加速
二〇二五年時点では感染症が最大の治療適応領域であり、市場需要の三八％を占めた。
しかし、腫瘍分野は最も急速に成長する領域として浮上している。
・個別化がんワクチン
・新抗原を標的とする免疫療法
・ｍＲＮＡ駆動型免疫調節基盤
これらの加速は受託需要の構造を変えている。腫瘍プログラムは柔軟で小ロットかつ高精度な製造を必要とし、専門性の高い受託能力の重要性を強化している。
応用の進化：がん免疫療法
二〇二五年にはウイルスワクチンが主流であったが、今後五年間ではがん免疫療法の成長がより速いと予測される。
