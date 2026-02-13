プレシジョンオンコロジーが世界的な勢いを加速：標的がん治療市場は2035年までに1,754億8,000万米ドルに達する見込み
分子標的治療におけるイノベーションが市場拡大を牽引
世界の標的がん治療市場は、プレシジョン・オンコロジー（精密腫瘍学）とバイオマーカー主導型治療戦略の急速な進化を反映し、堅調かつ持続的な成長を続けています。2025年には908億9,000万米ドルに達すると予測される市場規模は、2035年には1,754億8,000万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.80%で拡大すると予測されています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/targeted-cancer-therapy-market
この着実な成長軌道は、個別化医療の導入拡大、ゲノムプロファイリングの進歩、そして複数の腫瘍適応症を対象とした標的生物製剤および低分子阻害剤のパイプライン拡大によって推進されています。
がん負担の増加とプレシジョン・メディシン（精密医療）への移行
高齢化、ライフスタイルの変化、そして診断率の向上により、世界のがん負担は増加し続けています。従来の化学療法は毒性と非特異的作用という限界に直面しており、世界中の医療システムは、腫瘍増殖の分子ドライバーを選択的に攻撃し、健常細胞へのダメージを最小限に抑える標的がん治療へと移行しつつあります。
次世代シーケンシング（NGS）とコンパニオン診断に支えられたプレシジョンオンコロジーは、治療パラダイムを変革しつつあります。EGFR、HER2、BRAF、ALK、PD-L1経路を標的とするバイオマーカー主導型治療は、多くの固形腫瘍および造血悪性腫瘍において標準治療となっています。個別化治療へのこのパラダイムシフトは、標的治療薬の市場規模を大幅に拡大させています。
パイプラインの拡大と画期的なモダリティが市場の勢いを加速
標的がん治療を取り巻くイノベーション・エコシステムは依然として堅調です。製薬企業とバイオテクノロジー企業は、以下の分野への研究開発投資を加速させています。
モノクローナル抗体
抗体薬物複合体（ADC）
チロシンキナーゼ阻害剤（TKI）
PARP阻害剤
CAR-Tおよびその他の細胞ベースの標的免疫療法
腫瘍学における画期的な承認、特に希少がんやバイオマーカーで定義されたサブポピュレーションに対する承認は、市場の信頼感を高めています。創薬と分子標的同定における人工知能の活用は、開発期間をさらに加速させ、治療の可能性を拡大しています。
固形腫瘍が主流、血液がんは急速なイノベーションを見せる
肺がん、乳がん、大腸がん、メラノーマなどの固形腫瘍は、現在、標的がん治療市場における最大の収益シェアを占めています。広範な分子検査と確立された標的治療経路が、これらのセグメントの持続的な成長を支えています。
しかし、白血病、リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血悪性腫瘍は、急速なイノベーションの兆しを見せています。標的細胞療法や二重特異性抗体は、価値の高い治療機会を創出し、先進医療現場におけるプレミアム価格の上昇と市場拡大を促進しています。
地域別インサイト：北米がリード、アジア太平洋地域が高成長ハブとして台頭
北米は、高度な医療インフラ、がん治療薬への高い支出、強力な償還枠組み、そしてプレシジョン・メディシン技術の早期導入により、市場における優位性を維持しています。迅速承認や希少疾病用医薬品に対する優遇措置など、規制当局による支援も、この地域におけるイノベーションをさらに促進しています。
