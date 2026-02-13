レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ベトナム商用車市場、物流拡大とフリート電動化の勢いを受け2033年までに74億米ドルへ急成長 年平均成長率8.37％
ベトナム商用車市場は変革の10年期に突入しており、2024年の35億米ドルから2033年には74億米ドルへと拡大する見込みです。2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）8.37％という力強い成長が予測されています。この成長は、ベトナムにおける産業基盤の加速的発展、物流ネットワークの拡大、そして急速な都市変革を反映しています。東南アジアで最も成長の速い経済の一つであるベトナムでは、輸送需要の構造的変化が進んでおり、商用車は経済生産性、サプライチェーン効率、都市モビリティの中心的役割を担っています。
商用車とは、主に貨物輸送を目的として設計された四輪車を指し、規制上の分類に応じて通常3.5トンから7トンの範囲に分類されます。このカテゴリーには、小型商用車（LCV）、大型トラック、バス、そして運転手を除き8人以上を乗せることができるコーチが含まれます。ベトナムが製造業の生産力と輸出能力を強化する中、工業団地、物流回廊、大都市圏全体で信頼性の高い貨物・旅客輸送ソリューションへの需要が高まっています。
工業化と都市化：成長の中核的要因
ベトナムの経済近代化は、交通インフラと車両需要の構造を大きく変化させました。都市人口は1990年の20％未満から2022年には37.55％を超えるまで増加しています。政府は2025年までに都市化率を少なくとも45％に、2030年までに50％以上に引き上げることを目標としています。都市部は2025年までに国内総生産（GDP）の約75％、2030年までに約85％を生み出すと予想されており、効率的な商用モビリティシステムの重要性が一層高まっています。
製造業拠点への海外直接投資（FDI）流入に支えられた産業拡大は、貨物輸送需要をさらに増大させています。電子商取引（EC）の急速な発展やサードパーティーロジスティクス（3PL）事業者の成長も、機動性が高く燃費効率に優れた拡張可能な車両群への需要を押し上げています。ホーチミン市やハノイなどの主要都市でラストワンマイル配送ネットワークが拡大する中、特に都市内物流や中小企業向け用途においてLCVの需要が強まっています。
さらに、高速道路の改修、港湾の近代化、スマートシティプロジェクトなどのインフラ整備が進むことで、車両メーカーやフリート事業者に新たな調達機会が生まれています。交通ネットワークにおける官民連携（PPP）は、長期的な車両需要を支え、市場拡大を後押しすると見込まれています。
インフラ制約：市場効率への構造的課題
有望な成長見通しにもかかわらず、ベトナム商用車市場は道路インフラの質に関連する運用上のボトルネックに直面しています。農村部の接続性の不足、大都市圏の渋滞、交通インフラプロジェクトの遅延は、物流コストの上昇とフリート効率の低下を招いています。
国際的な競争力指標によると、ベトナムはインフラの質において地域内のいくつかの国々に依然として遅れをとっています。最大で5年に及ぶプロジェクト遅延は、輸送スケジュールや車両生産性に影響を及ぼしています。政府投資は継続的に行われているものの、インフラの制約は商用車の最適な稼働率を妨げる要因となっています。
これらの構造的制約は車両の摩耗や保守費用を増大させ、小規模フリート事業者の急速な拡大を抑制する可能性があります。予測される成長モメンタムを維持し、サプライチェーンの強靭性を高めるためには、これらの課題への対処が不可欠です。
