

法律をもっと身近に ～日常に役立つ やさしい法律の基礎知識～

放送大学東京文京学習センターで講演会 2/21（土）



放送大学では、 李 鳴（放送大学教授） を講師として、オンライン講演会を開催いたします。

本講演会はオンライン配信（YouTube）のほか、会場参加（東京都文京区）も承ります。

参加費は無料です。 多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

また、講演会終了後に大学説明会も行います。是非、ご来場、および、最後までご視聴ください。

『 法律というと難しくて敬遠されがちですが、社会生活を送るうえで法は欠かせないといっても過言ではありません。本講演では、必ずしもこれから法学を志す方に限らず、一般の方も対象とし、法律とは何か？から、日本の法文化の形成、法の分類、日常の言葉と法律用語の差異などを取り上げて、日本の法律の全体像や基本的な知識、社会の問題をどのように法的に捉えるのか、その一端をわかりやすくご紹介します。 』（李教授談）

■ 日時 2026年２月21日(土）14:00～（YouTube接続開始13:30から）

■ 講師 李 鳴（放送大学 教授） 商法（保険法）

■ 定員 会場参加：50名・オンライン参加：500名

※申し込み受付は、２/20(金)12:30まで

但し、定員に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。

■ 会場 放送大学 東京文京学習センター （地下鉄東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅より3分）

■ 申し込み・オンライン参加／会場参加の詳細

https://www.ouj.ac.jp/special/open_seminar/20260221.html



