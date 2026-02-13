DMG MORI Digital株式会社(本社：札幌市厚別区、代表取締役社長：曽我 崇明)が提供するDigital E3 Coreシリーズ「エッジAIボード」が、JMAC(株式会社日本能率協会コンサルティング)の「IoT7つ道具(R)」に認定されました。

「IoT7つ道具」とは、JMACが提唱するIoT7つ道具の領域と、5つのコンセプトへの合致度を審査評価され、認められた製品です。

https://go.jmac.co.jp/article/category/genba-consulting/









Digital E3 Coreは、DMG MORI Digitalが長年培ってきた組込み技術を結集したソリューションです。お客様のニーズに合わせて、ハードウェア／ソフトウェア／コネクティビティ／AIの各領域でカスタマイズ開発を行います。一般的な「受託開発・製造」の枠に留まらず、供給後の運用(監視・ログ・セキュリティ・更新・保守・長期供給・ライフサイクル)まで考慮して設計します。

過酷な環境下での運用実績と高い信頼性を基盤に、製造・建設・医療・農業などの産業現場におけるFA・IoT・ネットワーク機器や関連システムに対し、自動化・無人化・低遅延化・知能化を支援します。

Digital E3 Coreシリーズ「エッジAIボード」をベースに、装置やシステムへの最適な組込と柔軟なカスタマイズで現場の課題を解決します。

https://www.dmgmori-digital.co.jp/product/e3core/









Digital E3 Coreシリーズ「エッジAIボード」は、カメラでの撮影とAI処理が可能な小型・省電力の組込CPU基板です。

振動や熱、電磁波ノイズなどが発生するような厳しい環境条件でも動作する高い信頼性を実現しており、耐環境性能が必要とされるエッジAI機器に適しています。また、ファンレス・小型で設置しやすく、産業用PCよりも導入コストを抑えることが可能です。

https://www.dmgmori-digital.co.jp/product/e3core/board.html





Digital E3 Core エッジAIボード、専用カメラユニット(延長ケーブル含む)

Digital E3 Core エッジAIボード

専用カメラユニット





【第13回 ものづくり・現場力事例フェアに出展】

DMG MORI Digital株式会社は、2026年2月20日(金)に新横浜プリンスホテルにて開催される「第13回 ものづくり・現場力事例フェア」に出展いたします。

ものづくり・現場力事例フェアでは、北海道大学と共同研究を行っていたリザバーコンピューティングの産業応用デモもご紹介いたします。

https://www.dmgmori-digital.co.jp/product/e3core/rd.html





■展示会情報

展示会名： 第13回 ものづくり・現場力事例フェア

開催日 ： 2026年2月20日(金) 10:00～17:00

会場 ： 新横浜プリンスホテル

展示内容： Digital E3 Coreシリーズ「エッジAIボード」、

リザバーコンピューティングの産業応用デモ、技術相談









「通信やAIの導入を検討しているものの、信頼できる技術パートナーが見つからない」――

こうした声が、製造業や社会インフラの最前線から数多く寄せられています。

当社は、そうした課題を抱える技術者や事業責任者の皆さまに向け、一貫して開発目線で伴走する“共創型の技術パートナー”として、仕様のご提案から量産レベルの設計・製造受託までトータルサポートいたします。

担当者による説明も行いますので、第13回 ものづくり・現場力事例フェアの当社ブースにぜひお立ち寄りください。

https://meet.jmac.co.jp/monofair









■DMG MORI Digital株式会社について

DMG MORI Digitalは1980年、北海道大学発のベンチャー企業「株式会社ビー・ユー・ジー」として札幌に設立されました。2008年10月には株式会社森精機製作所(現 DMG森精機株式会社)と資本・業務提携を行い、2023年1月には「DMG MORI Digital株式会社」に社名を変更、「Cente」など組込み通信機器や工作機械制御技術の研究・開発を中心に事業を展開しています。

DMG MORI Digital株式会社の詳細は、 https://www.dmgmori-digital.co.jp/ をご覧ください。









※ 記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。