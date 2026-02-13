公益財団法人ソニー音楽財団(所在地：東京都千代田区、理事長：水野道訓、英文名称：Sony Music Foundation)は、第24回(2025年度)齋藤秀雄メモリアル基金賞 チェロ部門受賞者を山澤 慧(やまざわ けい)氏に、指揮部門受賞者を熊倉 優(くまくら まさる)氏に決定いたしました。





「第24回 齋藤秀雄メモリアル基金賞」受賞者 山澤 慧(チェロ)／熊倉 優(指揮)





【受賞の言葉(抜粋)】

＜山澤 慧 氏＞

「この度は、齋藤秀雄メモリアル基金賞にご選出くださり、誠にありがとうございます。身に余る光栄ではございますが、これまで自分の信念を大切にしながら、地道に音楽活動を続けてきた歩みを評価していただけたものと受け止め、心より感謝申し上げます。自分がもしチェロ界に貢献できることがあるとすれば、ロストロポーヴィチ氏や堤 剛先生といった先人が委嘱し、初演してきた作品を演奏し続けること、そして自分自身もその歴史につながる存在として作曲家に委嘱を行い、100年後のレパートリーとなる作品を生み出す手助けをすることだと考えています。齋藤先生には到底及びませんが、これからも熱意をもって音楽に取り組んでいきたいと思います。」





＜熊倉 優 氏＞

「この度は名誉ある齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞させていただくこととなり、大変光栄に思っております。桐朋学園で学んだ自分にとって、齋藤先生は、偉大な先輩方を通じて逸話を耳にしたり、お名前を聞くだけでなんだか身が引き締まるような存在でした。現在ドイツの劇場に活動の拠点を移し5年目になり、オペラの分野を中心に日々新しい経験を積ませていただいています。まだまだ目の前のことに必死な毎日で自分のことで精一杯ですが、いつかは音楽芸術文化の発展に少しでも寄与できる音楽家になれたらと思っております。そのために、この賞に恥じぬよう一歩一歩これからも精進して参ります。」









受賞の言葉全文、選考委員による贈賞の言葉、および受賞者プロフィール： https://www.atpress.ne.jp/open_media_file/573234/1816690786.pdf









【齋藤秀雄メモリアル基金賞について】

公益財団法人ソニー音楽財団(英文名称：Sony Music Foundation)は、2002年に若手チェリスト、指揮者を顕彰すべく「齋藤秀雄メモリアル基金賞」を創設しました。この「齋藤秀雄メモリアル基金賞」はチェリスト・指揮者・教育者として高名な故・齋藤 秀雄(1902-1974)氏に因むものです。

齋藤秀雄メモリアル基金賞URL： https://www.smf.or.jp/saitohideo/





主催 ：公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation)

特別協力：公益財団法人サイトウ・キネン財団／セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会





＜選考対象＞

・音楽芸術文化の発展に貢献し、将来一層の活躍が期待される、若手チェリスト、指揮者。

・チェリストと指揮者を各々年度(4月1日から翌年3月31日)に1人顕彰することを原則とする。但し、適切な該当者がいない場合は顕彰しない。





＜選考方法＞

音楽関係者からの意見等を参考に、選考委員会で選考委員が候補者を選出し、全員で選考のうえ受賞者を選定し、理事会において決定する。





＜永世名誉顧問＞

小澤 征爾 氏(指揮者・故人)





＜選考委員＞

選考委員長 ：水野 道訓(ソニー音楽財団 理事長)

永久選考委員 ：堤 剛 氏(チェリスト)

任期制選考委員：高関 健 氏(指揮者)

東条 碩夫 氏(音楽評論家)

吉田 純子 氏(朝日新聞 編集委員)





＜賞＞

楯／賞金(当該年度毎に1人500万円、総額1,000万円)





＜受賞者発表時期・方法＞

顕彰時期を考慮して、当該年毎に適切な発表時期を定める。受賞者はマスコミ、当財団WEBサイトでも公表する。





＜これまでの受賞者＞(※敬称略)





(チェロ部門) (指揮部門)

第1回 (2002年度) 植木 昭雄、 大野 和士

第2回 (2003年度) 古川 展生、 広上 淳一

第3回 (2004年度) 該当者なし、 沼尻 竜典

第4回 (2005年度) 工藤 すみれ、アラン・ギルバート

第5回 (2006年度) 該当者なし、 大植 英次

第6回 (2007年度) 宮田 大、 下野 竜也

第7回 (2008年度) 横坂 源、 大友 直人

第8回 (2009年度) 遠藤 真理、 該当者なし

第9回 (2010年度) 長谷川 陽子、キンボー・イシイ＝エトウ

第10回 (2011年度) 鈴木 秀美、 高関 健

第11回 (2012年度) 石坂 団十郎、山田 和樹

第12回 (2013年度) 辻本 玲、 三ツ橋 敬子

第13回 (2014年度) 大友 肇、 上岡 敏之

第14回 (2015年度) 上森 祥平、 川瀬 賢太郎

第15回 (2016年度) 酒井 淳、 該当者なし

第16回 (2017年度) 岡本 侑也、 園田 隆一郎

第17回 (2018年度) 伊藤 悠貴、 該当者なし

第18回 (2019年度) 佐藤 晴真、 鈴木 優人

第19回 (2020年度) 新倉 瞳、 該当者なし

第20回 (2021年度) 笹沼 樹、 原田 慶太楼

第21回 (2022年度) 上野 通明、 沖澤 のどか

第22回 (2023年度) 上村 文乃、 杉山 洋一

第23回 (2024年度) 北村 陽、 太田 弦









【財団概要】

名称 ： 公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation)

理事長： 水野 道訓

設立年： 1984年

所在地： 〒102-8353 東京都千代田区六番町4-5 SME六番町ビル

URL ： https://www.smf.or.jp/